Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesinde” beyaz önlük” töreni

YOZGAT (AA) – Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim gören 62 öğrenci, beyaz önlüklerini giyerek meslekleri yolunda ilk adımı attı.

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, kuruluşundan 9 yıl sonra 2016-2017 eğitim-öğretim yılında üniversite çatısı altında eğitim vermeye başladı.

Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda “Beyaz Önlük Giyme ve Tıp Fakültesi Yeni Profesör ve Doçent Olan Öğretim Üyelerine Beratlarının Verilmesi” programı düzenlendi.

Programın açılışında konuşan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleşerek öğrencilerin hayatlarının çok önemli bir dönüm noktası olarak kabul edecekleri beyaz önlük töreni ile öğretim hayatı ve mesleklerine ilk adımı attıklarını belirtti.

Tıp Fakültesi bölümlerinin önemine değinen Karacabey, bu yıl itibarıyla eğitim-öğretim hayatına başlayacak 62 tıp öğrencisini Bozok Üniversitesi çatısı altında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Üniversitelerinin 2006 yılında kurulup genç bir üniversite olduğunu hatırlatan Karacabey, şöyle konuştu:

“Tüm üniversitelerin fakülteleri içinde hizmet alanıyla önemli olan tıp fakültemizin öğrencileri bu yıla kadar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenim görmekteydi. Bu yıl itibarıyla Bozok Üniversitesinde eğitim-öğretime başlamaları bizim için oldukça önemli.”

Konuşmanın ardından, Tıp Fakültesinde profesörlük unvanına yükseltilen 8 öğretim üyesine Karacabey tarafından beratları takdim edildi.

Doçentlik unvanına yükselen 7 öğretim üyesine de plaketleri verildi.