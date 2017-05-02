Bozok Üniversitesinde mezuniyet heyecanı

YOZGAT (AA) – Bozok Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

Bozok Üniversitesi 2016-2017 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Erdoğan Akdağ Yerleşkesi’nde yapıldı.

Yozgat Vali Vekili Şahin Demir, törende yaptığı konuşmada, Bozok Üniversitesinin 7. mezunlarını verdiğini belirterek, mezun olan öğrencilere yeni hayatlarında başarılar diledi.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey de Bozok Üniversitesinin 11 fakülte, 6 yüksekokul ve 8 meslek yüksekokulu ile öğretime devam ettiğini söyledi.

Türkiye’deki genç üniversitelerden biri olduklarını ifade eden Karacabey, “Hem ülkemize hem de dünyaya bilim insanı yetiştirme idealimizi sürdürüyoruz. Her gün bu idealimiz katlanarak devam ediyor. Mezun olan öğrencilerimiz bu noktada bir adım, bir köşe taşıdır.” dedi.

Karacabey, mezun olan öğrencilere yaşamlarında başarılar diledi.

Jimnastik ve halk oyunları ekiplerinin gösteriler sunduğu tören sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, fakülte ve yüksekokul birincileri yaş kütüğüne isim plakalarını çaktı.

Törende keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşayan öğrenciler, müzik eşliğinde halay çekti.