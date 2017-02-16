Bozokspor Avrupa'ya gitmek istiyor

YOZGAT (AA) – Hentbolda Erkekler Süper Lig ekiplerinden Bozokspor Kulübü Başkanı Cenker Doğan, Avrupa kupalarında mücadele etmek istediklerini söyledi.

Kentteki bir lokantada basın mensuplarıyla bir araya gelen Doğan, burada yaptığı konuşmada, takımlarına Yozgat’taki ulusal ve yerel basın temsilcilerinin büyük destek verdiğini ifade etti.

Bozokspor’un lige renk kattığını dile getiren Doğan, 17. haftada Nilüfer Belediyespor karşısındaki aldıkları galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını aktardı.

Ligin 18. haftasında deplasmanda Aziziye Belediyesi Termalspor ile karşılaşacaklarını belirten Doğan, şöyle konuştu:

“Son aldığımız galibiyet bizim için çok önemliydi. Bunda seyircilerimizin çok büyük katkısı var. Taraftarımızın sahamızdaki maçlara daha da ilgi göstereceğine inanıyorum. Aziziye Belediye Termalspor hazırlıklarımız da devam ediyor. İnşallah oradan da galip şekilde döneceğiz. Gelinen noktada önemli başarılar elde ettik. Ligin vazgeçilmez takımları arasına girdik ve oluşturduğumuz kadroyla Avrupa’ya gitmek istiyoruz.”