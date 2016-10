Braga, Atiker Konyaspor maçından 3 puan hedefliyor

Braga Teknik Direktörü Jose Peseiro, Atiker Konyaspor’u hafife almamaları gerektiğini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında yarın Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Portekiz ekibi Braga’da Teknik Direktör Jose Peseiro ve Mısırlı oyuncu Ahmed Hassan basın toplantısı düzenledi. Grup aşamasının fazla kuvvet bir faz olduğunu bildiklerini belirten Braga Teknik Direktörü Peseiro, “Maçta elimizden geleni yapacağımıza söz veriyorum. Gol noktasında can sıkıntısı çektiğimiz doğru fakat forvetlerimize inancım bütün. Biz sahaya bazı olarak çıkıyoruz. Takımda forvetler gol atmazsa diğer ekip arkadaşları atabilir. Forvetler defalarca gol atmazlar bazen diğer ekip arkadaşlarına katkı sağlarlar ve asist yaparak gol attırırlar. Yarınki maçta gol atmak için her şeyi yapacağız” diye konuştu.

“Her takıma saygımız vardır”

Portekizli bir basın mensubunun “Avrupa liginde Konyaspor’u en zayıf takım olarak değerlendirebilir miyiz?” sorusu üstüne Peseiro, “Her takıma saygımız vardır, bu futbolun bir ahlakıdır. Konyaspor’u da hafife almamamız gerekiyor. Evet Avrupa ligine birincil defa katılıyor olabilirler ama grup aşamasında gösterdikleri performans takdire değerdir. İstatistikler ne olursa olsun yarın oysa maçta hiçbir istatistiğe bakmadan bizim sahada 90 dakika göstereceğimiz performans önemlidir. Burada bizi mükemmel bir şekilde ağırladıkları için de hem minnettarım” biçiminde konuştu.

“Elimden gelen her şeyi ortaya koyacağım”

Braga’nın Mısırlı forvet oyuncusu Ahmed Hassan da, “Buraya performansımdan yüzde yüzünü gösteremeye geldim. Elimden gelen her şeyi ortaya koyacağım. Üzerimde hiç zorlama değil. Hocama da ekip arkadaşlarıma da güvenim ölümsüz. Gol atmayı umursamıyorum yeter ama takımım kazansın. Takımımın kazanması için de çok güzel bir şekilde oynamaya çalışacağım. Beraberlik bizim için yeterli olmayacağının farkındayım. Yarınki maçtan 3 puanla sahadan ayrılacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Basın toplantısının peşinde Braga maçın oynanacağı statta basına ilk 15 dakikası açık olarak gerçekleştirdiği son çalışmayla Atiker Konyapor maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye çekildi.