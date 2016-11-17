Brezilyalı kadın kuaför İslamiyeti seçti

KAYSERİ (AA) – Brezilyalı kuaför Nunes Do Nascimento Ana (48), İslamiyeti seçerek “Dilara” ismini aldı.

İl Müftüsü Şahin Güven’in makamında gerçekleştirilen ihtida törenine eşi Süleyman Tamer ile katılan Ana, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından Güven, İslam dininin temel esaslarıyla ilgili bilgiler verdi ve dua etti.

Eşinin vasıtasıyla Müslüman olmaya karar verdiğini söyleyen Ana, İslamiyet hakkında Güven’e bazı sorular yöneltti.

Ana’nın, “Makyaj yapabilir miyim?” sorusu üzerine Güven, “İslamiyette ibadetlerin başında namaz kılmak geliyor. Namaz kılmak için de abdest almamız gerekiyor. Vücudumuzun ıslanmasına engel olan bir şeyler varsa onları temizlemeliyiz. Namaz saatlerinin haricinde özellikle eşine karşı süslenmende, bakımlı olmanda hiçbir sakınca yok.” ifadelerini kullandı.

Güven, Kayseri’de bir yıl içerisinde altıncı ihtida törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Türkiye’ye turistik ya da farklı amaçla gelip Müslüman olmak isteyenlerin başvuruları sonucunda ihtida töreni düzenlediklerini aktaran Güven, törenin sonunda Ana ve eşine Kuran’ı Kerim ve aile ilmihali hediye etti.