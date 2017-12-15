Bu adamı gören tuvalete gidiyor

Maddi sıkıntıları nedeniyle eğitim gördüğü Osmangazi Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Bölümü’nü bırakan Adanalı Uğur Birer, alışılagelmiş yön tabelalarının aksine, sabahtan akşama kadar elinde tuvalet ve şadırvanın yerini gösteren bir tabela tutuyor. Uğur Birer bu yöntemi insanların dikkatini farklı bir şekilde çekmek amacıyla uyguladıklarını belirterek, vatandaşların olaya kayıtsız kalmayıp fotoğraf çektiklerini söyledi.

Yaptığı işe nasıl başladığını ve kendisini gören insanların verdiği tepkileri anlatan Birer, “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden mezun oldum. Ailenin burs desteği kesilince mecbur çalışmak zorunda kaldım. Aslında başka bir yerde çalışıyordum. Oradan çıktım. Sonra iş ararken bu yoldan geçince ‘İşçi aranıyor’ yazını gördüm. İşveren ‘Böyle bir iş var’ dedi. Sonra wc ve şadırvanın yerini gösteren tabelayı tutmaya başladım. İlk başlarda insanların zaten garip tepkileri başladı. Dönüp dönüp bakıyorlar. İlginç bir iş olduğu için resim falan çekiyorlar. Ben de ilk başlarda ilginç olduğunu düşünmedim. Sonuçta tutuyorum, yön gösteriyorum, ama sonradan ben de ilginç olduğuna kanaat getirdim. Ben de geçici bir süreliğine artık ne kadar sürer bilmiyorum, maddi anlamda kendimi toparlayana kadar çalışacağım” dedi.

“Sabah 10’dan akşam 8’e kadar yön gösteren tabelayı tutuyorum”

Havalar soğuk olduğu için yaptığı işin zor bir iş olduğunu vurgulayan Birer, “Sabah saat 10.00’da geliyorum ve akşam saat 8.00’e kadar yön gösteren tabelayı tutuyorum. Arada bir çay içmeye gidiyorum. 50 lira alıyorum günlük. Gerçekten zor oluyor. Eldiven aldım. Çok da fayda etmedi. Dayanmaya çalışıyorum ellerim cebimde. Bazen işte dediğim gibi tabelayı koyuyorum ve çay içmeye gidiyorum. İnsanların dikkatini çekiyor” diye konuştu.

Çağatay Gür – Cemre Sevim

