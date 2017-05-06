Bu aleti kullanmayı bilen mühendis maaşı alıyor

20 gün öncesine kadar en kurak yıllardan birinin yaşandığı Açık Fikirli’da son yağışlar bolluk saçtı. Yağışların gerisinde ovaların yanı sıra Okumuş dağları da yeşile büründü. Hayvan yemi için oldukça kullanışlı olan bu otlar hem işçileri ayrıca de hayvancıları sevindirdi.

“Tırpan kullanabilene mühendis maaşı”

Açık Fikirli’da tarım işçilerine gündelik olarak 45 TL ile 70 TL aralarında yevmiye ödenirken, tırpan kullanmayı bilenlere ise iki kat yevmiye ödeniyor. Makinelerin çalışamadığı dağlık arazilerde tırpan kullanarak ekmek kazanan Aydın Konuklu Mahallesi sakinlerinden Ramazan Girgin, “Bir Zamanlar cihaz olmadığı için ot kırkma işleri iyice orak ve tırpan ile yapılırdı.

daha sonra makineler gelişince orak ve tırpan unutuldu. Ama dağlık arazilerde de teknoloji ürünü makineler iş görmedi. Genç nesil yeni makineleri kullanamayınca eski aletleri kullananlar kıymete bindi. Bugün son teknoloji makineleri kullananlara sıradan aidat ödenirken tırpan kullananlara yevmiyenin iki katı para ödeniyor. Bu da biz eski toprakları sevindiriyor” dedi.

İbrahim Kılınç

