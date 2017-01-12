“Bu ayaklanma bizi şampiyonluğa götürür”

SİVAS (AA) – SERHAT ZAFER – TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor’un teknik direktörü Mesut Bakkal, ligi 60 puanın üzerinde şampiyon olarak bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bakkal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige şampiyonluk hedefiyle başlayan takımının, geride kalan periyotta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 28 puan toplayarak, ligin 16 haftalık ilk devresini aynı puandaki Eskişehirspor’un ardından 4. sırada tamamladığını belirtti.

Sezonun ilk yarısını hedeflerinin 2 puan gerisinde tamamladıklarını dile getiren Bakkal, ikinci yarı için Antalya’da çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade etti. İstedikleri transferleri yönetimin desteğiyle gerçekleştirdiklerini vurgulayan tecrübeli teknik adam, taraftarlara ikinci yarıda bambaşka bir Sivasspor izlettireceklerini bildirdi.

Ligin ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını kaydeden Bakkal, “Malatya deplasmanına, final maçına gidiyoruz. Amacımız bu final maçından en iyi sonuçla çıkmak. Bizim ilk 3 maçımız çok önemli. Bu maçlarda alacağımız en az 7 veya 9 puan bizi çok daha farklı yerlere getirecektir.” dedi.

– “Sivasspor’a yakışan yer, Süper Lig’dir”

Ligin 11. haftasında Ümraniyespor’a 4-1 yenildikleri maçın ardından dinamik bir kadro oluştuğunu anlatan Mesut Bakkal, şöyle konuştu:

“Oluşan bu dinamik kadro nereye gideceğimizi tayin etti. Sonrasında 5 maçlık 13 puan serisi bizim ikinci devredeki yolumuzun şampiyonluk olduğunu belirledi. Sivasspor camiasına ve Sivasspor’un geldiği noktada oyuncu grubuna, yönetimine, teknik heyetine yakışan yer Süper Lig’dir. Bunun için özellikle ikinci devre tüm camianın destek vermesini bekliyoruz.”

Kırmızı-beyazlı ekibin devre arasında kadrosuna kattığı oyunculardan Theofanis Gekas, Dejan Kelhar, Gökhan Süzen ve Rıdvan Şimşek’in hazır oyuncular olduğunu vurgulayan Bakkal, “Antrenmanını yapmış, maçını oynamış bize de zorluk çıkartmayacak ve performansıyla katkıda bulunacak oyuncu tercihimizdi. İyi bir kadromuz vardı, bu kadronun üzerine de hazır ve kaliteli adamlar geldi.” ifadelerini kullandı.

Takımda herkesin hazır olması gerektiğini aktaran Bakkal, “Artık bir hedef birlikteliği yaptık. Takımda oynayan, oynamayan herkesin bu hedef birlikteliğindeki amacı, yeni transferlerle beraber gideceğimiz yol şampiyonluk. İnşallah bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Özellikle ikinci devreye iyi başlayıp, iyi bitirmek en büyük hedefimiz.” değerlendirmesinde bulundu.

– “Geriye dönüş yok”

Tek hedeflerini şampiyon olup, Süper Lig’e çıkmak olarak belirlediklerine dikkati çeken Mesut Bakkal, “İkinci devre hedeflediğimiz puan 60’ı geçmek, daha doğrusu şampiyon olabileceğimiz puanı bulmak. Artık buraya geldikten sonra hakikaten geriye dönüş yok. Ya olacak, ya olacak, herkes bırakırsa ben bırakmayacağım, devam edeceğiz. İnşallah ayaklandık, bu ayaklanma bizi şampiyonluğa götürür.” şeklinde konuştu.

Son transferi hücum hattına düşündüklerini ve yabancı hakkını değerlendirmek istediklerini belirten Bakkal, “Transfer artık durdu. Kadromuz da iyi. Fazla karıştırmanın anlamlı olmadığını düşünüyorum. Oynayan oyuncular inanılmaz bir performans verdiler, onların performansına da saygı gösterip, bunların yokluğunda bizi rahatlatacak adam alacağız.” diyerek sözlerini tamamladı.