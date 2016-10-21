Bu bakkalda para değil, kitap geçiyor

Üsküdar’da bir bakkal dükkanı işleten Kanber Bozan ve oğlu Fırat Bozan, mahallenin çocuklarına kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve durumu olmayanların dilediğini alabilmelerini kolaylaştırmak için kitap karşılığında alışveriş imkanı sağlıyor. Bakkalda bulunan kütüphaneden bir kitap okuyup özetini Bakkal Kanber Amca veya oğlu Fırat’a anlatan çocuklar dilediği ürüne sahip olabiliyor. Sosyal medyada da epeyce artı alaka gören projeye birçok ilden kitap gönderiliyor. Bakkal Kanber ise, projeyi büyütmek için destek bekliyor.

“Okullarla ve öğretmenlerle diyalog kurmak istiyorum”

Okullarla işbirliği yapmak istediğini bildiren Kanber Bozan, “Ağustos ayından beri bu işi yürütüyoruz. Ama bütün anlamıyla 3-4 haftadır gelen kitaplarla birlikte yapmaya başladık. Hem çocuklarımıza imkan sağlıyoruz keza de biz mutlu oluyoruz çocuklarımıza böyle hoş şeyler yaptırdığımız için. Bizim için de hoş birer anı bunlar. Aileler de biz de mutlu oluyoruz bu durumdan. Bir çikolata ya da cips ile de çocukları sevindirmek kolay. Çocuklar geliyor kitap alıyor sonra ben okudum bitirdim deyip kitabı anlatıyor. Onun karşılığında ben de bakkaldan ne istersen onu alın diyorum çocuklara. Ben bu işi azıcık daha büyütmek istiyorum, bu yetmez. Okullarla ve öğretmenlerle diyalog hazırlamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Gaziantep’ten, Hopa’dan kitaplar gelmeye başladı”

Proje başladıktan sonra il dışından da kitaplar gönderildiğini söyleyen Fırat Bozan, “Yazları dükkanda ben duruyordum. Çocukların kimisi bir şeyler alırken kimisi de alamıyor durumundan dolayı. Ben de durumu olmayan çocuklara öylesine birkaç bir şey taşıtıp daha sonra ne istersen al diyordum dükkandan. sonradan bir kitap verdim oku gel bana anlat ne istersen onu alabilirsin dükkandan dedim. Artık çocukların arasında nasıl yayılmışsa bu şart bir gün bir çocuk geldi. Çocuğu da tanımıyorum. Fırat ağabey sana Kristof Kolomb’u anlatacağım dedi. Sebebini sorunca bakkaldan bir şeyler veriyormuşsun dedi. Bu çocuklar arasında zamanla yayılmaya başladı. Ağustos’ta başladık bu işe babamla. Sosyal medyada tez yayılmış ve bize Gaziantep’ten, Hopa’dan kitaplar gelmeye başladı” dedi.

“Kitap okuma karşılığında ara sıra minik jelibonlar alıyoruz”

Kendisi gibi arkadaşlarının da bakkaldan kitap alıp okuduklarını dile getiren Yiğit Karbuz, “Fırat ağabey bana birincil kitabı verdiğinde böyle şeyler olacağını bilmiyordum. Sonra öğrendim ne olacağını. Mahalleden çoğu arkadaşım gelip kitap okur buradan. Okuldan arkadaşlarıma söylediğimde bakkalın nerede olduğunu sordular. Ailem de bu duruma fazla sevindi ve bana güvendiler sen yaparsın dediler. Küçük Prens kitabını okudum buradan. Hikayesi de oldukça etkileyici. Bazen ufak jelibonlar alıyoruz kitap okuma karşılığında. Kanber amca bizim ayrıca kitap okumamızı sağlıyor keza de bir şeyler veriyor. Böyle olunca da herkesin gelmesi artıyor” biçiminde konuştu.

Projeyi daha da seviyelere taşımayı hedefleyen Bakkal Kanber Bozan, proje için gelecek destekleri bekliyor.