Bu belediyede önce kitap okunuyor, sonra mesai başlıyor
KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın, başlattığı kampanya kapsamında belediye çalışanları, mesai öncesi kitap okuyor.
Kampanya kapsamında daha önce de parkta ve sokaklarda oynayan çocuklara elektrikli motosikletiyle kitap dağıtıp dondurma ikram eden Türkyılmaz, bu kez de her gün 08.30-09.00 saatleri arası mesaiden önce belediye çalışanlarının kitap okumasını sağlıyor.
Türkyılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabahları personelle birlikte yarım saat kitap okuduklarını söyledi.
Çocukları çok sevdiğini ve seçim kampanyasında gittiği yerlerde çocuklara kitap hediye ettiğini anlatan Türkyılmaz, şöyle konuştu:
"Daha sonra 'Kitap Okuyan Tüm Çocuklarımızın Dondurmaları Bizden' kampanyası başlattık. Yahşihan ilçesi sınırları içerisinde ikamet eden ve 'ben kitap okumak istiyorum' diyen 150 kişinin kitabını alıp teslim edeceğim. Belediye çalışanlarının 08.00 ile 08.30 arasında esnek saatleri var. Oturdular, kalktılar, çay içtiler falan. Sonra nasıl olsa ben kitap okuyorum dedim. Her gün sabah makamımda kitap okurum. Kampanyamız kapsamında belediye çalışanlarının da her gün sabah 08.30-09.00 arası kitap okumalarını sağlıyoruz. Bu uygulamamızdan vatandaşlar da çok mutlu ve memnun. Sosyal medya üzerinden çok güzel tepkiler aldık. İnsanlar kitap okumaya açmış, bunun farkına vardık. Bir öncülük istiyorlardı, inşallah Türkiye genelinde de Yahşihan Belediyesi örnek olur ve herkes kitap okur diye düşünüyorum."
Zabıta görevlisi Samet Akdeniz de "Öncelikle Belediye Başkanımız Osman Türkyılmaz'a kitap etkinliğinden dolayı teşekkür ederiz. Her gün sabah kitap okuyoruz. Bu uygulama sayesinde vatandaşlarımıza nasıl hitap edeceğimizi daha iyi öğreniyoruz ve kendimizi geliştiriyoruz." dedi.
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