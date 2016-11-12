Bu da gramofon ve taş plak müzesi

Türkiye’de gramofonun son demlerini yaşadığı yılların çocukluğuna rastladığını bildiren 79 yaşındaki Pak, söz konusu aletin 1940’lı yıllarda sadece zengin ailelerde bulunduğunu bildirdi. Temiz, 1877 yılında Thomas Edison’un buluş ettiği fonografın geliştirilmiş biçimi olan gramofona ilgisinin çocukluk yıllarında başladığını söyledi.

Paşam Sultan Mahallesi Ulu Camii Caddesi üzerindeki ufak müzeye ziyaret edenlere, Safiye Işık Halkası, Münir Nurettin Selçuk, Akıllı Müren, Hamiyet Yüceses, İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, Barışma Manço gibi sanatçıların plaklarını dinlettiğini ifade eden Fikret Pak, sahip olduğu gramofonların bir çoğunun kutusunu kendisinin yaptığını bildirdi.

Fikret Temiz, “Ben taş plak dinleyerek büyüdüm. Türkiye’nin dört bir yanından büyük paralar vererek aldığım gramofon ve taş plakları açmış olduğum 25 metrekarelik ofisimde sergiliyorum. Koleksiyonumda 17 adet gramofon ve 650’e yakın taş plak bulunuyor.Ofisime gelip plak dinleyenlerden hiç bir ödenti almıyorum. Sağlığım el verdiği müddetçe bunu hizmeti sürdüreceğim” diye konuştu.

İlyas Aksu isimli yurttaş, “Ben ara sıra Fikret’in müzesine gelip taş plak dinleyerek eski günleri yad ediyorum. Buraya gelince büyür bir huzur duyuyorum” şeklinde konuştu.

Hüseyin Efe

