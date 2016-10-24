Bu da havuzlu çeşme

Özellikle Kültür ve Sanat Festivali esnasında halkın içme suyu ihtiyacını karşıladığı karnaval alanındaki çeşmenin bir süre önce gider borusu tıkandı. Belediyenin boruyu açma çalışmaları netice vermeyince kendi haline terk edilen çeşmenin musluğundan akıcı sular zamanla birikerek çeşmenin önünü havuza çevirdi. Çeşmenin musluğu, merdivenleri ve yalak ise suyun derinliklerinde kaldı. giderken etrafında hiçbir güvenlik önlemi alınmayan havuz görünümlü su birikintisi tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Mustafa Akçay