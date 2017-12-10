Bu da kayısılı baklava
Dünya kayısı başkenti olarak bilinen Malatya’da şimdiye kadar sabunundan dönerine, cilt güzellik kreminden kebabına her tatta ve platformda değerlendirilen kayısı, bu sefer de baklava ile birlikte ağızları tatlandırıyor. Malatyalı Hatice Dönmez, KOSGEB’in aldığı Girişimcilik Destekleme Projesi’nden desteği ile kendine yeni bir pastahane açtı. Dönmez, küçük yaşlarda yapmaya başladığı tatlılarını artık, profesyonel ortamda müşterileri ile buluşturuyor. Girişimci Hatice Dönmez, farklı lezzetlere imza atarak işletmesini sıradan bir pastahane olmanın da ötesine geçirmek için harekete geçti. Malatya’ya özgü bir lezzet için kolları sıvayan Dönmez, ‘kayısı baklavası’ yaptı.
“HERKES ÇOK BEĞENİYOR”
Daha önce de cevizli baklavasıyla ‘Geleneksel Yemek Yarışması’nda başarı sertifikası alan Dönmez, kayısı baklavası ile de Tüm Aşçılar ve Konfederasyonu tarafından düzenlenen ‘Malatya’nın Hünerli Elleri Yarışıyor’da birinci oldu. Girişimci Hatice Dönmez, küçük yaşlarda başladığı baklava açmayı her gün geliştirerek bugüne kadar sürdürdüğünü belirterek, daha önce evde yaptığı bu işi artık aldığı destekle daha profesyonel olarak yaptığını söyledi.
Malatya’nın meşhur kayısısını baklavaya katarak yeni bir tat ortaya çıkardığını belirten Dönmez, “Nasıl bir Antep’te fıstık ön plana çıkarılıyorsa biz de Malatya’da kayısıyı ön plana çıkartalım dedik. Çok da iyi oldu. Tamamen kendi üretimimiz olan kayısılı baklavayı herkes çok beğeniyor” dedi.
Erdal Akbuğa
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