Bu da zeytin reçeli

Balıkesir’in Edremit ilçesinde zeytin, zeytinyağı üretimi ve satışı yapan bir işyeri büyük annelerinin unutulan bir lezzetin tarifini uygulayarak zeytin reçelini bir kere daha gün yüzüne çıkardı. Yeşil zeytin, narenciye kabukları, karanfil, tarçın ve şekerden üretim edilen zeytin reçeli bilhassa turistlerden büyük alaka gördü.

Yaptığı denemeler sonrasında çok iyi lezzete ulaşan Adramut Zeytincilik Sahibi Galibiyet Soykara, “Daha önceki yıllarda ekşisini ve tuzlusunu yediğimiz için öbür bir butik mahsul yapma gereksinimi duyduk. İçerisine portakal kabuğu, karanfil, bölgemizin narenciyesini ve şekel ilave ederek, bu lezzetleri buluşturduk. Farklı bir lezzet ortaya çıkardık. Bu ürünü nihai tüketiciler ve bir takım kahvaltı salonları tercih ediyor. Ama daha fazla büyük kasaba dışındaki müşterilerimiz bu öbür lezzeti buradan alıp gidebilecek bambaşka bir mahsul olarak seçim ediyor” dedi.

Zeytin ve zeytinyağı alan müşterilerin önce denemekten çekindiği ancak sonradan ön yargılarını yıkarak fazla beğendiği zeytin reçeline önümüzdeki günlerde ilginin daha da artması bekleniyor.

Emrah Elmas – Müjgan Özbek