Bu gülen gözler her an kapanabilir

Yaklaşık 2 aylıkken yavaş hareketlerinden şüphelenen anne Ece Demir ve baba Mehmet Demir, minik Çağan Meriç’i hastaneye götürdü. Burada SMA hastası olduğu ortaya meydana çıkan 13 aylık ufak Çağan, Türkiye’deki yaklaşık 3 bin SMA hastasından biri. 6 makineye bağlanarak nefes almaya çalışan ufak Meriç’in ailesi, her gün çocuklarını kaybetme korkusu ile karşısında karşıya yaşamak zorunda kaldı. Elektrik kesintisi yaşandığı zamanlarda oldukça zorlanan aile, geceleri rahat uyku da uyuyamıyor. Minik Çağan ise etrafında olup bitenleri meraklı gözlerle her şeyden habersiz izlemeye devam ediyor.

Ailesinin sevgi gösterilerine gülümseyerek yanıt veren Çağan, yaşıtları gibi oynayabileceği günleri bekliyor. Son zamanlarda çıkan yeni bir hap ile umutlanan aile, Sağlık Bakanlığı göre arz edilen ilaca acilen ulaşamıyor. Öncelikli olarak 20 aileye verilen ilacın, ilerleyen zamanlarda bütün hastalara ulaştırılması bekleniyor. Ama Demir ailesi her geçen gün Türkiye’de bir SMA hastasının hayata gözlerini yumduğunu söyleyerek, geç kalınmaması için destek bekliyor. İlacın Türkiye’deki tüm SMA hastalarına ulaştırılmasını isteyen aile, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakan Binali Yıldırım’a ve Afiyet Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’a çağrıda bulundu. Makineye emrindeki olsa da doktorların SMA hastası çocuklara 2 yıl ömür biçtiğini aktaran Demir ailesi, çocukları 13 aylık olduğu için de rahatsızlık yaşıyor. Yaşanan bir takım olumsuzluklardan nedeniyle makinelerin de tedavi olamadığını kaydeden aile bireyleri, kendilerine ulaşacak müjdeli bir haberi bekliyor.

“Cihazlarımızın bozulması durumunda hiçbirinin yedeği değil”

Çağan Meriç’in annesi Ece Demir, yaş ayrımı yapılmadan ilacın tüm hastalara uygulanmasını istedi. Elektrik kesintilerinde büyük sorunların yaşandığını anlatan anne Demir, “SMA kalıtımsal bir rahatsızlık. Eşim ve ben de taşıyıcıyız. Çağan Meriç’de hasta bir birey olarak doğdu. Belirtileri de 2 aylıkken vermeye başladı. Kol ve bacaklarındaki hareketsizlikten, solunumundaki hızdan ayrım ettik hasta olduğunu. Şimdi 1 yaşını yeni geçti. SMA hastalığını birincil öğrendiğimiz süre, ‘Çocuğunuz için yapacak bir şey yok, sadece iyi bakabilirsiniz’ demişlerdi. Fakat 2016 yılının sonunda Amerika’daki bir firma 16 senedir çalıştığı ilaç üzerindeki FDA onayını aldı. derhal 20 ülkede erken erişim programı kapsamında bedelsiz olarak tüm hastalara uygulanıyor. Bizim için hastalığı durduracak, ilerlemesini önleyecek ve çare olmasını sağlayacak tek şey şuan için bu hap. Türkiye’de derhal 3 klinik erken erişim programına alındı. Fakat Türkiye’de sadece 6 aydan ufak ve solunum desteği almayan bebeklere bunun uygulanacağını söylediler. Bizim Afiyet Bakanlığından isteğimiz bütün müşteri hastalar ve yaş ayrımı yapılmadan bütün hastalara bu ilacın uygulanması.

Çağan Meriç şimdi 6 tane cihaza alt olarak yaşıyor. Temel fonksiyonlarının hiçbirini yerine getiremiyor. Esas reflekslerinin hiçbiri yok. Emme, yutma refleksleri olmadığı için mama makinesine bağlı olarak yaşıyor. Akciğer kasları görevini yerine getiremediği için de mekanik ventilatöre tabi. Hem yutma refleksi olmadığı için sekresyonu birikiyor. Bunu da çoğu kez aspire etmek gerekiyor. Bu çocuk için çok rahatsız edici ve can acıtıcı bir işlem. Öteki bir cihazımız da pulse oksimetre. Nabzını ve vücuttaki oksijen miktarını denetleme ediyor. Bir problem olduğunda alarm veriyor. Elektrik gitmesi bizim en büyük sıkıntımız. Çünkü cihazların şarjları fazla kısa bir süre sonra gidiyor ve oksijen üreten cihazımızın şarjı yok. Onun yerine oksijen makinesi kullanıyoruz. Eğer elektrik uzun süreli giderse çocuğumuzu yoğun bakıma yatırmak zorundayız.

Cihazlarımızın bozulması durumunda da hiçbirinin yedeği değil. Ambulans gelene dek idare edip oysa çocuk idare edebilir mi bilmiyorum, daha sonrasında hastaneye götürüyoruz” dedi.

“SMA alıcı 1 hastalarının yüzde 65’i 2 yaşını göremeden vefat ediyor”

SMA hastalığı yer alan vatandaşlar kadar bir dernek de kurulduğunu belirten Ece Demir, ilacın daha pozitif bebek ölümleri olmadan hastalara ulaşmasının gerekliliğini vurguladı. SMA hastalarının birçoğunun 2 yaşını görmeden ölüm ettiğini dile getiren Demir, “Biz 5 aile Eskişehir’de herif 1 hastası vardık. Bir tanesine 15 gün önce vefat etti. hemen Eskişehir’de 4 tane herif 1 hastasıyız. Biz SMA hastalığıyla ilgili bir farkındalık oluşturmak, sesimizi duyurmak için farklı etkinliklerde bulunduk ve buna daha organize bir şekilde devam etmeye karar verdik. Eskişehir’deki aileler bir araya gelerek SMA Hastalığıyla Uğraş Derneğini kurduk. Dernek olarak amacımız hastaların yaşam standartlarını takviye etmek, bilimsel çalışmaları takip etmek ve bu ilacı en kısa zamanda, bebek ölümlerini daha fazla görmeden çocuklarımıza ulaştırmak. Çünkü bizim doğrusu kaybedecek vaktimiz yok. SMA müşteri 1 hastalarının yüzde 65’i 2 yaşını göremeden vefat ediyorlar. Benim oğlum şuanda 1 yaşında. Pek fazla bebek de bu hudut yaşa geldi. Bu fazla ivedilikle halledilmesi gereken bir meslek. Benim Cumhurbaşkanından, Başbakandan ve Afiyet Bakanından talebim ivedilikle bu ilacı ülkemize getirip çocuklarımıza uygulanmasını sağlamaları” diye konuştu.

“Bizim çocuğumuz hemen 6 makineye alt ve bu makineler fiilen pahalı makineler”

Küçük Çağan’ın babası Mehmet Demir ise 6 makineden herhangi birisinin bozulması durumunda yedeğinin olmadığını hatta medikalcilerde bile bulunmadığını söyledi. Çocuğunu kaybetmekten korktuğunu anlatan baba Demir, “Oğlum SMA alıcı 1 hastası. Takriben 3 ay yoğun bakımda yattı. Bu hastalıkla uğraş ediyoruz. Türkiye’de yaklaşık bin 200 SMA herif 1 hastası var. Takriben 3 bin civarından da farklı tiplerden SMA hastası var. Son zamanlarda meydana çıkan SMA hastalarının tamamı için geçerli bir hap var. Bu hap yurt açık havada 41 klinikte uygulanmaya başladı. Ülkemizde de şu anda 3 üniversite hastanesinde bu hap uygulanıyor. Sıhhat Bakanımızın kendisinin de açıkladığı gibi 6 aydan küçük 20 hasta bu ilacı almaya başlamıştır. Ama ülkemizde yaklaşık bin 200 SMA hastası bebek ve toplamda 3 bin SMA hastası birey vardır. Bu bireylerin tamamı bu ilacın ülkemize getirtilmesi için mücadele göstermektedir. Biz devlet yetkililerimizden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan, Sağlık Durumu Bakanımızdan bu ilacın getirtilmesi için takviye bekliyoruz.

Bizim SMA hastası aileler olarak en büyük talebimiz öncelikli olarak makinelerden kurtulması, nefes alabilmeleri, beslenebilmeleri, yedikleri besinlerin tatlarına varabilmeleri. Bizim çocuğumuz hemen 6 makineye tabi ve bu makineler gerçekte fiyatı yüksek makineler. Bu makinelerimizin temini konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Bilhassa ventilatör cihazının medikalcilerde yedekleri olmadığı için arızalanması durumunda çocuğumuzu yoğun bakıma yatırmamız gerekiyor. Çocuğumuz yoğun bakıma yattığı zaman hastane enfeksiyonuyla karşılaşabiliriz. Bu çocukların çoğunlukla vefat sebepleri hastane enfeksiyonları oluyor. SMA hastası çocuklara ortalama 2 sene ömür biçilmektedir. Bizim çocuğumuz şuanda 13 aylık. Biz çocuğumuzu her lahza kaybetmekten, onun ölmesinden korkmaktayız” biçiminde konuştu.

“Bu ilacın çocukları için fazla manâlı olduğunu biliyoruz”

Geceleri gözlerine uyku girmediğini anlatan çaresiz baba, sözlerini şu şekilde tamamladı;

“Biz SMA Hastalığıyla Mücadele Derneği adında Eskişehir’de bir dernek kurduk ve ilacımızın getirtilmesi için sayın Cumhurbaşkanından randevu istek ediyoruz. Kendisiyle ilacın getirtilmesi konusunda karşılaşmak istiyoruz. Kendisine farklı alanlara yönlendirilmiş yollardan ulaşmak istedik lakin bir türlü ulaşamadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizim randevu talebimizi geri çevirmemesini, kabul etmesini talep ediyoruz. Her gece uyandığımızda çocuğumuz acaba öldü mü, Çağan Meriç’in makinelerinden birisi durdu ve çocuğumuzu kaybettik mi düşüncesiyle her gece en az 10 kere uyanıp denetleme ediyoruz. Acaba cihazlarımızda bir arıza oldu ve ötmediyse çocuğumuz nefes alamayıp öldü mü, nabız ölçer cihazları çalışmadığında çocuğumuzu acaba kaybettik mi ya da gecenin bir saatinde elektrikler gitti de biz çocuğumuz kaybettik mi düşüncesiyle geceleri gözümüze uyku girmiyor. Artık bu makinelerin uyarılarından bu düşüncelerle sabaha dek gözümüze uyu girmiyor ve düşünüyoruz. Çocuğumuzu her zaman denetleme ediyoruz. Başından hiç ayrılamıyoruz. Her saniye her dakika başında aile bireylerimizden birisi bekliyor. Çocuğumuzu zaten dışında çıkartamıyoruz. Parka götüremiyoruz, onunla oyun oynayamıyoruz. Çünkü acık ameliyatlı yerleri var. Dışarı çıktığı süre enfeksiyon kapabilir. Bu yüzden bu ilacın çocukları için çok önemli olduğunu biliyoruz. Afiyet Bakanlığı yetkililerinin de bu konuda üzerilerine düşeni yapmalarını bekliyoruz.”

Burak Tekin – Mehmet Sıddık Yeşilırmak