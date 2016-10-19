Bu hastalığa erken müdahale özürlü kalmayı engelliyor

Kentte bulunan bir otelde inme hastalığında aktüel tanı ve kentteki inme hastalarının çare sayılarını artmak nedeniyle düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda görevli Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir,inme hastalığının sadece felçle gelmediğini, kol ve etap tutmaması, hitabe bozukluğu, görme kaybıyla gelen bir hastalık olduğunu söyledi. Hastalıkta erken tedavinin ilerleyen dönemlerde özürlü olarak hayata devam etmesinin önüne geçmesinde etkin olduğunu ifade ederek, “İskemi beyin damarlarından biri veya bir kaçında oluşan tıkanması sonucu oluşan bir tablo. Bu tablo sonucu halkta en fazla bilinen şey felç lakin sadece felçle gelmiyor bu hastalar. Ani artan sağ kol ve bacakta tutmama, sol kol ve bacakta tutmama, hitabe bozukluğu ve görme kaybıyla gelen bir hastalık. Saniyeler içinde oluşuyor. Ast oysa burada en önemli sorun hastanın özürlü olarak yaşama devam etmesi. Bu açıdan inme sonradan oluşan özrün birinci nedeni. Ölümler için de en önemli dördüncü neden hastalıkları içinde. Bu açıdan bu hastalıkla çaba çok kayda değer. bu hastalıkla mücadelede en manâlı nokta, kapalı damarın ilk 4 buçuk saat içinde damardan verilen ilaçla açılması veya birincil 6 saat dilimi içinde beyin damarlarına girip pıhtının alınmasıyla hastanın gelecekteki hayatına tesir etmek” diye konuştu.

“Konuşmada bozukluk, kol ve bacaklarda tutmama ve görme kaybı oluştuğu zaman mutlaka 112’yi arayın”

Hastalığın belirtilerini gösterdiği anda mutlaka 112’nin aranması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Özdemir, “Önemli bir organizasyon gerekiyor. Bu nesil organizasyon için lüzum ekibin hazırlanmış olması, gerek 112’nin bu hastayı uygun inme merkezine taşıması gerekse sonrasındaki rehabilitasyon süreci ve yoğun bakım süreciyle bir organizasyon gerçekten bu. İvme organizasyonu kurmak op kadar kolay değil ast oysa. Halkın bilinçlenmesi gerekiyor, 112’nin bilinçlenmesi gerekiyor. Kayseri’de de böyle bir oluşum var. O açıdan biz de Kayseri’deki doktor arkadaşlarımızla bu konuda bilgilendirilmek için buradayız. Fakat burada en manâlı vurgulamak istediğimiz şey inmenin tanınması. O yüzden mutlaka herhangi ani gelişen konuşmamızda bozukluk, kol ve bacaklarımızda tutmama ve görme kaybı oluştuğu zaman mutlaka hemencecik 112’yi aramamız gerekiyor. Çünkü 112 hastalığı tanıdığı için yerinde merkeze götürecektir. Bu açıdan halkın en fazla dikkat etmesi gereken şey böyle bir şart oluştuğu vakit 112’nin aranmasının özendirme edilmesi. Kendimiz bu tedavinin uygulanamayacağı bir yere gidersek tedavi şansını yitiriyoruz. Bu şansı yitirirsek de gelecekte maalesef özürlü olma durumuyla aleyhinde karşıya kalabiliriz. Tedavilerle artık bu hastalıkla yüzde 50 civarında bağımsız ya da hafif bağımlı yaşama ihtimalimiz var. Son yıllarda yapılan çalışmalarda sonuçlar alındığı gözlendi” ifadelerini kullandı.

“Beyin-damar hastalıkları dünyada en sık görülen rahatsızlık grubu arasında”

Erciyes Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı doktorlarından Uzm. Dr. Recep Baydemir ise beyin-damar hastalığının dünyada en sık görülen rahatsızlık grubu arasında olduğunu dile getirerek, “Toplantımızın amacı beyin-damar hastalıklarında akut inme tedavisindeki güncel yaklaşımlar konusunda bilinci artırmak. Bilindiği üzere beyin-damar hastalıkları dünyada en sık görülen hastalık grubunda. Ölüm oranı yüksek sıralamaya sahip rahatsızlık grubu. Bunun yanına hastayı özürlü bırakma noktasında da önemli bir hastalık grubu aralarında sayılıyor. Bu açıdan bunların tedavisi yük talep etmekte. Yakın zamana dek akut inmelerde, yani erken dönemlerde karşılaşılan inme tedavilerinde dünyada kayda değer gelişmeler kaydedildi. Bunun yanında damardan bahşedilen tedaviler hem mekanik olarak pıhtının alınması gibi çare yöntemleri hala dünyada kullanılmakta ve ülkemizde de yaygınlaşmakta. Burada yola çıkarak biz de Kayseri ilimizdeki bu akut inme tedavisindeki hastaların bu tedavilerden faydalanma sıklığını çoğaltmak nedeniyle böyle bir egzersiz başlattık. Kayseri’deki erken dönem inme geçiren hastaların çare almalarını karşılamak nedeniyle bir farkındalık ortaya içeri almamak için ilimizde bu işlerle ilgilenen tüm arkadaşlarımızla irtibata geçerek bu işin sayısını artırmayı hedefledik” şeklinde konuştu.

“Erken müdahaleler hastaların geç dönemdeki komplikasyonların önlenmesinde çok manâlı olmaktadır”

Erken tedavilerin hastalarda ilerleyen dönemlerde oluşacak olumsuzlukların önlenmesinde etkin olduğunu kaydeden Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan, “Bugün burada tromboembolit olaylarda yani inmelerde acil tedavi olarak tromboliz denilen pıhtının eritilmesi ile ilgili yeni bir tedavi metodunun Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği ve Nöroloji Kliniği doktorları ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ve ivedi tıp kliniği anabilim dalının öğretmen yardımcı ve uzmanlarının eğitimleri için bulunmaktayız. İnme dediğimiz rahatsızlık özellikle yaşlılarda, kan basıncı hastalığı olanlarda, şeker hastalığı olanlarda sıklıkla tek taraflı olarak kendini bildiren bir durum. İnmenin başlıca sıkıntısı hastanın bir tarafının tutmaması, işlev görmemesi, konuşma, işitme, beyin faaliyetleri gibi bir sürü kişinin sosyal hayatını etkileyecek sonuçlara yol açması sebebiyledir. Bilhassa kısa süreli müdahalelerle bu pıhtının eritilmesi, hastaların geç dönemdeki bahsettiğim komplikasyonların önlenmesinde çok manâlı olmaktadır. Bu konuda Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi olarak birlikte bütün Kayseri ve civarına daha iyi koşullarda daha iyi hizmet olabilmek amacıyla burada bulunmaktayız” dedi.

Toplantıda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, katılımcılara hastalığa yaklaşma şaması sunarak hastalıkla ilgili yapılması gerekenler hakkında bakış alışverişinde bulundu.