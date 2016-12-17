Bu illerde yaşayanlar dikkat!

Yağışların; Antalya’nın batı kıyı ilçelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karmakarışık yağmur ve kar biçiminde olması bekleniyor. Giresun, Rize, Trabzon ve Artvin çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere karla karmakarışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar görüleceği tahmin ediliyor. Bu sabahtan ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği varsayım ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere kadar, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin aşağıda seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, nadiren orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetle (30-50 Km/sa) eseceği varsayım ediliyor.

Bir Takım illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 0

İstanbul: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

İzmir: Eksik bulutlu 8

Adana: Az bulutlu 12

Antalya: Parçalı fazla bulutlu, batı ilçeleri yağmurlu ve yüksekleri karla karmakarışık yağmurlu 14

Samsun: Parçalı ve fazla bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

Trabzon: Parçalı ve fazla bulutlu karla girift yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer yoğun olması bekleniyor 4

Erzurum: Parçalı ve fazla bulutlu -10

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri kar yağışlı 3