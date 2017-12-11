‘Bu işçinin ölümünden Bülent Kerimoğlu sorumlu’

Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri’nde meydana gelen yıkım sırasında bir işçi hayatını kaybetmişti. Olay yerine gelen Bakırköy Belediye Başkanı ile vakıf yöneticileri arasında kavga çıkmış Başkan Kerimoğlu’nın yanında bulunan zabıtalar yöneticileri darp etmişti. Darp edilen vatandaşlardan Yunus Cici, olay şikayet için darp raporu da alacağını belirterek, “Başkan ve korumaları darp etti. Yıllardır biz buradayız. Kendileri sabah itibariyle baktık kendi işçileri elemanlarıydı. Burada bir ölüm gerçekleşti. Biz de üzüldük. Onun üzerine kendisine dedik ki bu senin eserin başkan. Onun üstüne bize saldırdılar. Başkan ve başkanın korumaları bizlere saldırdı” dedi.

“BU İŞÇİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU KİŞİ BÜLENT KERİMOĞLU”

Spor Vakfı yöneticisi Şeref Varan ise,” Yönetici, bu işçinin ölümünden sorumlu Bülent Kerimoğlu. Diğer sebebi de belediye başkanının buraya gelip de burada ana avrat küfür edip kendi seçmeninin üzerine yürümesidir. Beni görür görmez üzerime yürüyen bir belediye başkanı bu. Bize saldırdı. Bana küfür etti. Yani biz buradayız işletmeciyiz diye buranın sahibiyiz diye küfür ediyor. Bizim binamız yıkılıyor. Ben bir şey söylemedim” diye konuştu.

BİR İŞÇİ FENALAŞTI

Olay yerinde hayatını kaybeden işçi Mustafa Yılmaz’ın arkadaşlarından bazıları ise fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Diğer yandan işçinin üzerine düştüğü iddia edilen demir profil ise diğer işçiler tarafından kesilerek olay yerinden kaldırıldı.

Murat Delice – Murat Ergin