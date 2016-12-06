Bu kantinin sorumlusu “dürüstlük”

ESKİŞEHİR (AA) – SELÇUK KIZILDAĞ – Eskişehir’in Mihalgazi ilçesindeki bir ortaokulda hayata geçirilen “Dürüstlük Kantini” adlı projeyle öğrencilerin dürüstlükle ilgili davranışlarının pekiştirilmesi amaçlanıyor.

Mihalgazi Ortaokulunda haftada iki gün uygulanan “Dürüstlük Kantini Projesi”, öğrencilere sorumlusu bulunmayan kantinden kasaya parayı bırakarak istediğini alabilme olanağı sağlıyor. Sorumlusu “dürüstlük” olan kantine gelen öğrenciler, satın almak istedikleri ürünün parasını kasaya bırakıyor, gereken durumlarda da para üstünü kasadan kendi alıyor.

Okulun Müdürü Vedat Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki yıllarda başlattıkları “Dürüstlük Dolabı” projesini 2016-2017 eğitim öğretim yılında “Dürüstlük Kantini” olarak devam ettirdiklerini söyledi.

Değerler eğitimi kapsamında hayata geçirdikleri projenin olumlu sonuçlar verdiğini aktaran Duman, “Öğrencinin kendi kendini yönetebilmesi için uyguladığımız bu yöntem asla bir güven testi değildir. Aksine onlara ne denli güvendiğimizi hissetmelerini sağlıyoruz ve bu sayede öz güvenleri yükseliyor.” dedi.

– “Öğrencilerimiz bizi mahcup etmedi”

Duman, okul kantininin kooperatif kolunca işletildiğini belirterek şöyle devam etti:

“Haftanın birkaç günü kantinimizi öğrenciler kendileri yönetiyor. İstedikleri ürünü alıp parasını kasaya bırakıyorlar. Para üstü gerekiyorsa alıyorlar. Bizim kasaya bıraktığımız belli miktarda bozuk para sermayemiz var. Ürün stoklarımız belli fakat herhangi bir kontrol mekanizması kullanmıyoruz. Bütün adalet sistemi o an öğrencinin elinde. Öğrencilerimiz bu anlamda şimdiye kadar bizi mahcup etmedi. Akademik eğitim önemli ama önceliğimizin değerler eğitimi olması gerekiyor. Bizler eğitimciler olarak öğrencilerimize ne kadar güvendiğimizi hissettirebilirsek onlar o kadar verimli hale geliyor.”

– “Kasamız sürekli fazla veriyor”

Proje sorumlusu öğretmen Seyhan Doğan da öğrencilerine duyduğu güvenin boşa çıkmadığını dile getirdi. Projeden öğrencilerin de memnun olduğunu ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

“Normal günlerden daha çok keyif aldıklarını söylüyor öğrencilerimiz. Kendi kendilerini kontrol ederken onları görmeniz lazım. ‘Senin aldığın şey 50 kuruş, paranın üstünü alır mısın’ diyen bir kontrol mekanizması olan arkadaşı var kimi zaman yanında. Kasamız sürekli fazla veriyor. Bu çok önemli. Belki öğrencilerimizin yanlış hesaplamaları yüzünden kasa eksik verebilir diye düşünürken sürekli artıyı gördük. Bu değeri koruyan ve bu ahlakla yetişip büyüyen çocuklar ileride ülkemiz için çok faydalı olacak, buna inanıyorum.”

– “Herkes kendi dürüstlüğünü gösteriyor”

Okulun 5’inci sınıf öğrencisi Arda Tek ise projeden mutlu olduğunu anlatarak “Herkes kendi dürüstlüğünü gösteriyor. Arkadaşlarımız sınavdan çıktığında ya da teneffüslerde kantinden istediğini alıyor, parasını bırakıyor. Bazen arkadaşımızın parası yanında yoksa biz veriyoruz.” dedi.