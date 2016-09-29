Bu “köyde” sadece Arapça konuşuluyor

– TİMAV’ın dil öğrenimine yönelik Konya’daki bir öğrenci yurdunda başlattığı “Arapça Köyü” projesinde öğrenciler, sadece Arapça konuşuyor

KONYA (AA) – Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) tarafından başlatılan ve imam hatip okulu öğrencilerine Arapça öğretmeyi amaçlayan “Arapça Köyü” projesi öğrencilerin kısa sürede dil öğrenmesini sağlıyor.

Geçen yıl TİMAV’ın dil öğrenimini eğlenceli hale getirmeyi amaçlayarak başlattığı projede, İlim Yayma Cemiyeti Konya Şubesi İlahiyat Yurdu’nda kalan imam hatip liseliler, günün her saatinde sadece Arapça konuşuyor.

Arapça köyünde dil öğrenmeye çalışan öğrenciler, verilen eğitimden son derece memnun.

Geçen yıl 20 öğrenci ile hayata geçirilen proje, bu yıl 62 öğrenci ile devam ediyor.

TİMAV Yönetim Kurulu Üyesi ve Proje Genel Koordinatörü Prof. Dr. Muhammet Tasa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arapça konuşulan bir ülkeye gitme ihtiyacı duyulmadan Türkiye’de bu dili konuşma becerisini kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Arapça’yı öğrencilere sevdirmeyi, öğrendiklerinin kalıcı olmasını hedeflediklerini ifade eden Tasa, öğrencilerin bir gününü şöyle anlattı:

“Bu programa göre sabah 05.00 uyanma, 06.00 da programa başlama saati olarak belirlendi. 13.00’e kadar derslere devam ediliyor. İki saatlik istirahatten sonra, 15.00’den 22.00’ye kadar farklı faaliyet ve eğitimlerle çalışmalar sürdürülüyor. Ayrıca öğretmenler eşliğinde yemekler yeniyor, sportif faaliyetler, geziler, konferanslar gibi etkinlikler yapılıyor. Gün sonunda da Arapça sohbet edilerek günlük program sonlandırılıyor.”

– Proje ilgi gördü

Tasa, programın uzman Arapça öğretmenlerince yürütüldüğüne işaret ederek, öğrencilerin öğretmenlerle gün boyu aynı ortamda vakit geçirdiğini vurguladı.

Arapça Köyü’nde çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin her hafta belirli konularda Arapça konferans verdiğini anlatan Tasa, şöyle devam etti:

“2015-2016 eğitim-öğretim yılı boyunca farklı öğrenci gruplarıyla 6-8 haftalık programlar şeklinde uygulama devam ediyor. Bu yıl eğitim, yaz kursu formatında sürdü. Geçtiğimiz yıl 20 erkek öğrenci ile sürdürülen proje bu yıl 54 erkek ve 8 kız öğrenci olmak üzere 62 öğrenci kapasitesiyle yürütüldü. Proje kapsamında İstanbul’dan 34 öğrenciyi misafir ettik. Projemiz Türkiye genelindeki imam hatip liselerinde de karşılık buldu. Bu da bizi ziyadesiyle memnun etti.”

Tasa, Arapça öğrenmek için pek çok kişinin Arap ülkelerine gittiğini ancak öğrencilerin bu ülkelerde yeteri kadar pratik yapma imkanı bulamadığını vurguladı.

– Öğrencilere 24 saat pratik yapma imkanı

Bu ülkelerde kısıtlı süre ile düzenlenen Arapça kurslarından da yeterli verimin elde edilemediğinin altını çizen Tasa, birkaç aylık bir dil eğitimi için ciddi bütçe ayrılması gerektiğini dile getirdi.

Tasa, Arapça Köyü projesinde maliyetin yurtdışı benzer programlara oranla dörtte bir oranına kadar düştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

“Arapça Köyü projesini, diğer programlara kıyasla ölçülebilir ve değerlendirilebilir bir formata dönüştürdük. Öğrenciler için 24 saat pratik yapma imkanı sağlayarak, onlara hayatın her alanında Arapça’yı kullanabilmelerinin yolunu açtık. Arapça Köyü projemizin geçtiğimiz yılki model uygulaması; öğrencilerimiz ve velilerimizden tam not aldı.”