Bu köyde vatandaşlar cünüp geziyor

600 haneli Yelatan Köylüleri sakinleri su sorunlarının biran öne çözüme kavuşturulmasını istedi.

Yelatan Köyü Muhtarı İrfan Aslan; “Suyumuz az geliyor beceriksiz geliyor. Evlerimiz engebeli olduğunda aşağıdaki evlere su varıyor yukarıdaki evlere varmıyor. Bunun için aralıksız olarak su kesintisi kullanmak zorunda kalıyoruz. Gurbetçi ve yaylacı vatandaşlarımız yoğun olduğu zaman köyde tekrar tekrar istedikleri vakit su alamıyorlar. Lavabo ihtiyaçlarını gideremiyorlar. Su ihtiyaçlarının hiçbirini gideremiyorlar. Vatandaşlarımız birçok süre cünüp geziyorlar. Günlerce su çıkmıyor. Cümbür Cemaat işçi burada. Gariban bir köy. Ben oğluma iş istemiyorum. Köylüme de fabrika istemiyorum . Köylüme içme suyu istiyorum. Cünüp gezdirmenin de zülali var insanı yaşat oysa devlet yaşasın. Bu sorun fazla kolay çözülecek bir sorun’’ dedi.

Köy sakini; ‘’Abdest almakta zorluk çekiyoruz. Adamı atı yok arabası yok su getirecek durumu değil ihtiyar ne yapacak bu adam abdest alamıyor haliyle”.

Öteki bir köy sakini de; “Su yüzüne konu komşuyla da fena oluyoruz. Bana gelse ona gelmez ona gelse bana gelmez” diye tepki gösterdi.