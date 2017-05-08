Bu liseyi bitiren iş sorunu yaşamıyor

Türkiye’nin en eski tarım liselerinden biri olan Samsun Gelemen Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, Türkiye’nin en başarılı tarım liseleri arasında yer alıyor. Baytar afiyet eğitimi dalında eğitim veren bu liseden mezun olan öğrenciler meslek sorunu yaşamıyor. Uygulamalı ve iyi bir eğitim bölge öğrenciler liseyi bitirdiklerinde iş hayatına atılabiliyor. Türkiye’nin istihdam oranı azami olan liselerinden biri olan okuldan mezun olanlar hayvan sağlığıyla ilgili birçok meslek kolunda baytar teknisyeni olarak çalışabiliyor. Türkiye’nin en doğusundan en batısına dek farklı alanlara yönlendirilmiş illerinden yaklaşık 100 öğrencinin yatılı olarak eğitim gördüğü okulda toplam 300 öğrenci eğitim görüyor. Okulda yer alan teorik ve dilekçe eğitimini alan öğrenciler, baytar kliniklerinde, hayvan çiftliklerde ve tarım il-ilçe müdürlüklerin hüner eğitim imkanı buluyor. Okulda yer alan hayvanları yakından inceleyen öğrenciler bu sayede pratiklerini de geliştiriyor. Diyarbakır’dan Muğla’ya, Antalya’dan Çorum’a kadar değişik illerden eğitim almaya Samsun’a gelen öğrenciler, tavsiye üstüne Samsun’u tercih ettiklerini söylediler. Okuldan mezun olup doğrudan doğruya çalışma hayatına atılan öğrenciler ise işlerinden oldukça hoşnut.

Atmaca: “Mezun olur olmaz direkt meslek hayatına atıldım, çalıştığım halde bile meslek teklifleri geliyor”

2011 yılında Gelemen Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinden mezun olan ve bir hayvan çiftliğinde veteriner teknisyeni olarak çalışan Gökhan Atmaca, “Okuldan mezun olur olmaz 15-20 gün içerisinde uç meslek hayatına atıldım. Kendimizi geliştirdikten sonradan bu alanda işsiz kalma gibi bir sorun değil. Çalıştığım halde bile meslek teklifleri geliyor. Hoş bir mesleğimiz var. Hayvanlarla uğraşıyoruz. İki kardeşim var, onları da mezun olduğum okula göndereceğim” dedi.

Muğla’dan Samsun’a okumaya geldi

Eğitim edinmek için Muğla’dan Samsun Gelemen Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesine gelen 10. sınıf öğrencisi Kağan Güngör, “Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Küçüklüğümden beri hayvanlarla iç içeyim. Babamın yönlendirmesiyle buraya can atarak geldim. Buradaki eğitimden memnunum. Uygulamalı olarak öğreniyoruz. Hayvanları seven hayvancılık işini düşünen herkes buraya gelebilir. Kendimiz hayvancılık yaptığımız için burada aldığım bilgileri aileme öğreteceğim. Onlar da bunlardan faydalanabilir. Hem çiftliklerde Veteriner olarak niyetlenmek isterim” diye konuştu.

“Türkiye’de meslek bulma oranı en yüksek okula sahibiz”

Mektep faaliyetleri hakkında data veren Gelemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Rahman Köse, “Okulumuz 1966 yılında kurulmuş köklü bir eğitim kurumudur. Veteriner sağlığı alanında İstanbul’dan daha sonra kurulmuş ikinci okuldur. Okulumuzda uygulamalı olarak eğitim çalışmaları yapılıyor. Lüzum yurt dışı projeleri gerekse yurt içi eğitim gezileriyle uygulamalı eğitimleri pekiştirmekteyiz. Tarım meslek liseleri içerisinde galibiyet sırası olarak okulumuz Türkiye’de 3. sırada yer alıyor. Bu galibiyet, Türkiye’nin dağıtılmış illerinden öğrencileri okulumuza çekmektedir. Yaklaşık 300 öğrencimiz var. Bu öğrencilerin takriben 100 öğrenci farklı şehirlerden gelen öğrencilerdir. Okul alanı içerisinde pansiyonumuz mevcut. Şehir dışından gelen öğrencilerimiz burada hoş bir ortamda eğitimlerini almaktadır. Diyarbakır’dan Muğla’ya, Antalya’dan Çorum’a değin her ilden öğrenci burada eğitim görmektedir. Okulumuzun köklü bir okul olması, Türkiye’de galibiyet sırasının 3. olması öğrencilerimizin okulumuzu seçim etmesindeki nedenlerdir. Ayrıca firmalar bizim okulumuzdan bizim okulumuzdan mezun öğrenci istek etmektedir. Mezun olan öğrencilerin iş bulma imkanı olarak Türkiye’de en yüksek istihdam oranına sahiptir. Tarım Meslek Lisesi olarak baytar sağlık alanında Türkiye’de yüzde 85 oranında iş bulma oranına sahiptir. Türkiye’de iş bulgu oranı en yüksek okula sahibiz.

Bu okullardan mezun olan öğrencilerimiz; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ast tarım il ve ilçe müdürlükleri, il teftiş laboratuvarları, hayvancılık araştırma enstitüleri, baytar yoklama ve araştırma enstitüleri, belediyeler, damızlık yetiştirici (sığır, koyun ve keçi) birlikleri, süt üretici birlikleri, hayvan ve hayvan ürünleri yarışmalarında görevli olarak, arıcılık, beygir yetiştiriciliği, özel baytar klinikleri (poliklinik, pet-klinikleri), hayvan hastaneleri, büyük ve küçükbaş hayvan çiftlikleri, hayvancılık işletmeleri, kamuya ait üretim çiftlikleri, gıda imal tesisleri, yem sanayi, deney hayvanlarının imal yerleri ve deney yapacak olan laboratuvarlar, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, veteriner hap, aşı, serum, vasıta ve gereç üretimini yapan ve bunların tanıtımını pazarlamasını yapan firmalar ile yetki ve sorumlulukları içine giren diğer kuruluşlar egzersiz alanlarıdır. Mezunlarımız ayrıca; KPSS sınavına girmek suretiyle kamuda tahsis alırlar. Özel sektörde yetki ve sorumlulukları çerçevesinde görev alabilirler. Baytar hekim, baytar sağlık durumu teknikeri, hayvan sağlık teknikerleri ile birlikte çalışırlar. Hayvancılık ünitelerinde çalışırlar. Ayrıca kendi özel hayvan sıhhat kabinlerini de açabilirler. Hayvan sağlığı memuru, baytar sağlık teknisyeni ve yapay tohumlama teknisyeni olarak da anılırlar” biçiminde konuştu.

Kenan Akyüz