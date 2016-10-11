“Bu lokalde kitap okuyana çay bedava”

ANKARA (AA) – Çubuk ilçesinde bir mahalle derneği tarafından işletilen lokalde, kitap okuyan üyelerinden çay parası alınmıyor.

Çubuk’ta faaliyetini sürdüren Yıldırım Beyazıt Mahalliler Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından işletilen lokalde, kitap okuma kampanyası başlatıldı.

Mahalle sakinlerinin okuması için kitap bağışı ve kitap okuma kampanyası başlatan Dernek Başkanı Beşir Koçak, lokalde kitap okuyan üyelerinden ve onların misafirlerinden çay parası almıyor.

Lokale kitap toplamak için kamu kurum ve kuruluşlarından yardım isteyen Koçak, amacının mahalle sakinlerine okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu söyledi.

İlk etapta dernek yöneticilerinin ücretsiz çayın maliyetlerinin fazla olacağı nedeniyle karşı geldiklerini ifade eden Koçak, kampanya başlayınca ilgiden dolayı onların da memnun kaldığını dile getirdi.

Koçak, şunları kaydetti:

“Bu işe başlarken amacımız, kitabı daha çok nasıl okutabiliriz? Bizim buna nasıl katkımız olur? Düşüncesindeydik. Kitap okuyana çaylarını biz ikram edelim. Onlar köşelerinde kitaplarını okusunlar, biz de çayımızı ikram edelim dedik. Her ne kadar ilk etapta karşı gelenler olduysa da faydalarını görünce, herkes bu kampanyadan memnun kaldı. Şu anda büyük ilgi görüyor.”

Kitap okumak isteyenlerin kitaplarını evlerine de götürebildiğini aktaran Koçak, şöyle konuştu:

“İlk olarak kitap kampanyası başlattık. Birçok kamu kurum ve kuruluşlarına kitap istemek için yazı yazdık. Sadece Ankara Büyükşehir Belediyesinden bu konuda bir destek geldi. Biraz da kendi imkanlarımızla kitap alabildik. Şimdilik elimizdeki kitaplarla başladık. Her konuda yaklaşık 120’ye yakın kitabımız oldu. Burada okuduğu müddetçe kitap okuyandan çay parası almıyoruz. İnsanlar birbirlerine özenerek daha çok kitap okuyor. Bazıları da kitapları alıp evlerine götürüyor ve okuyunca geri getiriyor. İnşallah bu kampanyayı sürdürmeye devam edeceğiz.”