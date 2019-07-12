Bu mahalle “baraj göçü” ile ilçe değiştirecek
KONYA (AA) – ABDULLAH DOĞAN – Konya'nın Toroslar üzerine kurulu Hadim ilçesinde yapımı tamamlanan Bozkır Barajı'nın suları altında kalacak Dedemli Mahallesi'ndeki 350 hane, yaklaşık 110 kilometre mesafedeki Meram ilçesine taşınacak.
Kent merkezine 170 kilometre uzaklıktaki kadim mahallelerden Dedemli, 500'e yakın hanede iki bine yakın nüfusu barındırıyor. Büyükşehir yasasıyla beldeden mahalleye dönüşen şirin yerde yaşayanlar, geçimini hayvancılık, bağ ve bahçe tarımının yanı sıra kirazdan sağlıyor.
Mahalleye 8 kilometre uzaklıkta Göksu nehri üzerinde yapımı tamamlanan Bozkır Barajı, mahallenin kaderini değiştirecek. Çalışmalarda sona doğru gelinen bugünlerde yol güzergahının bitirilmesiyle baraj, su tutacak.
– 350 hane taşınacak
Mahalle muhtarı Yunus Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallede suların altında kalması planlanan yaklaşık 350 hanenin kamulaştırıldığını söyledi.
Mahallenin yarısının sular altında kalacağını aktaran Özer, şunları kaydetti:
"Mahalle Konya'nın merkez Meram ilçesine taşınacak. Binaların yapımı sürüyor. Kısacası hak sahipleri, Konyalı olacak. Meram ilçesi Çarıklar mevkisinde evlerin yapımı sürüyor. Bu süreç çok uzadı. Bu işin on yıllık bir geçmişi var. Baraj kurulacağı için burada yaşayanlar ekip, dikemedi, evlerine bakamadı. Baraj göçü yaşanacak. Baraj nedeniyle koca bir mahallemiz Konyalı olacak, ilçe değiştirecek. Tarım, hayvancılık ve arıcılık ile uğraşanlar burada kalacak. Oraya 428 hane yapılıyor. Sosyal tesisler, iş yeri ve tarım arazisi verilecek."
– "Taşınma sürecinin 2 yıl içerisinde tamamlanacağı belirtildi"
Özer, Selçuklu dönemi eseri minarenin su altında kalmayacağını ifade ederek, "Şu an duygusal bir durum yok. Zamanla göreceğiz tabii. Su dolduktan sonra insanlar mahalleyi gözünde canlandıracak. Taşınma sürecinin 2 yıl içerisinde tamamlanacağı belirtildi. Evler tamamlandıktan sonra taşıma süreci başlayacak. Nüfus kütüğü, ilçe değiştirmiş olacak." diye konuştu.
– "Buradaki ayrılığımız yaklaşıyor"
Mahallenin sakinlerinden 74 yaşındaki Mevlüt Taşlı ise evinin sular altında kalacağını belirterek, "Merkez caminin hemen altında oturuyorum. Evin inşası tamamlandıktan sonra gideceğiz. Buradaki ayrılığımız yaklaşıyor. Çocukluğum hayatım burada geçti. Nereye gitsem alışırım ama buraların suların altında kalacak olması duygulandırıyor." dedi.
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