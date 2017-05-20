Bu makine naneden “servet” çıkartıyor

KONYA (AA) – ABDULLAH DOĞAN – Konya’da iki kuzenin yerli imkanlarla ürettiği, atmosferik gazları basınç altında kullanarak bitkilerden yağ çıkaran makine, 12 liralık 1 kilogram kuru naneden, 260 avroluk esans çıkartıyor.

Merkez Karatay ilçesinde makine üretimi yapan bir firmada çalışan 24 yaşındaki kuzenler Ali ve Sait Adil Atlıoğlu, süper kritik akışkanlarla bitkisel yağ üretimi yapan bir makine üretmeye karar verdi.

Bitkilerden, atmosferik gazları basınç altında kullanarak esans çıkartan makineleri inceleyen amca çocukları, çalıştıkları firmada, gece gündüz mesai harcayarak, “Qualitec Süper Kritik CO2 Ekstraktör” adını verdikleri makineyi yaptı.

Makinenin üreticilerinden Ali Atlıoğlu, AA muhabirine, geçen yıl Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduğunu ve kuzeni Sait Adil ile süper kritik karbondioksitin kullanım alanına ilişkin çalışma yaptıklarını söyledi.

Muadilleri yurt dışındaki birkaç firma tarafından üretilen makineyi yerli imkanlarla yapmaya karar verdiklerini dile getiren Atlıoğlu, “Dünyada sadece 4-5 firma bu cihazın üretimini gerçekleştiriyor. Biz dört aylık bir sürede ürettik. Laboratuvar ölçeklisini de bir ayda yaptık. Sistem, sadece uçucu yağ elde etmeye yönelik değil, sterilizasyon, tohum ömrünün uzatılması çalışmalarında da kullanılıyor.” dedi.

Atlıoğlu, makinelerinin ayrıca fıstığın yağını çıkarabileceğini, yumurtanın proteinini ayırabileceğini anlattı.

– “Türkiye 2016’da 1,7 milyon dolarlık nane esansı ithal etti”

Atlıoğlu, Türkiye’nin 2016’da 1,7 milyon dolarlık nane esansı ithal ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

“İthalatın nedeni bu makinenin ülkemizde olmaması. Bunun yaygınlaşması lazım. Kuru nanenin kilogramı 12 lira. Bundan yüzde 2 oranında esans elde edebiliyoruz. Bunun gramı 13 avro. Yurt dışından bu fiyata alıyoruz. Pilot ölçekli yaptığımız bu makinede 50 dakikada bir kilogram mamulü işleyerek 20 gram esans çıkartılıyor. Kilogramı 12 lira olan kuru naneden 20 gram esans elde ediyoruz. Bu, bir kilogram naneden toplam 260 avroluk kazanç anlamına geliyor. Yaklaşık bir saatlik işlemle 12 liralık naneyi yaklaşık bin liralık gelire dönüştürebiliyoruz.”

– “Kuzen dayanışmasıyla başardık”

Sait Adil Atlıoğlu de söz konusu makineyi yapmak için kuzeniyle gece gündüz mesai harcadıklarını söyledi.

Makinenin tasarımına yönelik çalışmalarının 1 ay sürdüğünü belirten Atlıoğlu, “Literatür çalışmalarından faydalandık. Revizyon, testler gibi aşamaların akabinde makineyi ürettik. Geceli gündüzlü çalıştık. Uyumadan işe devam ettiğimiz günler de oldu. Kuzen dayanışmasıyla başardık. Tek olsak yapamazdık. Cihazı geliştirmeye yönelik çalışmalarımız hala sürüyor.” diye konuştu.

Uzun süren çabalarının karşılığını aldıklarını dile getiren Atlıoğlu, 1. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi’nde görücüye çıkardıkları makinenin büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Atlıoğlu, bu makinenin, endüstriyel üretime geçilmesi halinde ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayabileceğini de sözlerine ekledi.