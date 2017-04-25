Bu mamaları her yere koymayın!

Kedi ve köpek gibi cadde hayvanları için aklıselim vatandaşların birçok yere bıraktığı gıdalar, şehir merkezlerinde yaşan kanatlı hayvanlar tehlike oluşturabiliyor. Özellikle cadde hayvanlarının rahatlıkla yiyebilmeleri için bırakılan kocaman taneli kuru mamalar, güvercin ve serçe gibi kuşların yemeleri durumunda bu hayvanların kursaklarında kalabiliyor. Kursakta kalan mamalar sindirilemediğinden ara sıra boğulmalar ve ölümlerle sonuçlanabiliyor.

“BÜYÜK TANELİ KÖPEK MAMALARI ONLARIN ÖLÜMLERİNE NEDEN OLABİLİYOR”

Konuyla ilgili açıklamada yer alan Veteriner Hekimi Tuğba Çine, büyük kasaba merkezlerinde yaşan kuşların beslenme alışkanlıklarına dikkat çekerek, “Güvercin, serçe gibi kentlerde yaşamış tüm kuşlar acıktığında, yerde buldukları gıda artıklarıyla beslenmektedir. Bu yüzden çevreye bıraktığımız yiyecek atıklara uyarı etmemiz gerekmektedir. Herkesin de bildiği gibi sakız gibi gıdaları kuşlar yedikleri vakit ölümle sonuçlanabiliyor. Bu bilgiyi birçok birey biliyor ve uyarı ediyor. Çevremizde gözlemlediğimiz bir diğer yiyecek ise, büyük taneli köpek mamaları onların ölümlerine niçin olabiliyor. Mama tanesi çok büyük ise, sindirimde problem yaşamış kuşların kursaklarında sindirilmeden kalıp hazımsızlığa sebebiyet verebiliyor” şeklinde konuştu.

“ESKİŞEHİR HALKI CADDE HAYVANLARININ BESLENMESİNDE ÇOK DUYARLI”

Baytar Hekimi Çine, Eskişehir halkının cadde hayvanlarının beslenmesi konusunda çok aklıselim olduğunu açıklama ederek, “Eskişehir halkı cadde hayvanlarının beslenmesinde çok sağduyu, bu konuda fazla şanslıyız. Fakat mama gibi kuru gıdalar kedi ve köpeklerin ulaşabileceği kaplara koyulursa, kuşları da biraz olsun korumuş oluruz. Kuşlar daha çok yerden besinlerini topladıkları için bu hazımsızlıkların bir nebze de olsun önüne geçmiş olabiliriz. Köpek mamaları sindirim problemi her kuş için geçerli diyemeyiz. Natürel oysa kocaman taneli mamaları sindirebilen, beslenmesini karşılayan ya da minik taneli mamaları yiyerek beslenen kuşların olduğunu da bildirmek gerekir. Ancak ufak tedbirlerle oluşabilecek fena sonuçların önüne geçebilir ve kuşlar için daha uygun gıdalarla besleme yapılabilir” diye konuştu.

Mustafa Kaplan