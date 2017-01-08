Bu merkez 7'den 70'e bilime ilgi duyanları bekliyor

KAYSERİ (AA) – ESMA KÜÇÜKŞAHİN – TÜBİTAK ile Kayseri Büyükşehir Belediyesince kente kazandırılan Kayseri Bilim Merkezi, günlük hayatta karşılaşılan ancak bilimsel olarak nasıl oluştuğu bilinmeyen bilimsel sürecin dokunarak, deneyerek ve görerek anlaşılması için ziyaretçilerini bekliyor.

Her yaş grubundan insan, geçen hafta kapılarını açan bilim merkezindeki sergi salonlarında elektriğin kablo içinde dolaşımından deprem sarsıntısına kadar pek çok olaya şahit olabiliyor. Mars’ta olası bir yaşam şeklini gözlemleyebilen ziyaretçiler, merkezdeki dev planetaryumda yıldızların ve gezegenlerin evrendeki hareketlerini gerçeğe yakın olarak izleyebiliyor.

Kentin eğlence merkezi Anadolu Harikalar Diyarı’nın içine kurulan ve 52 milyon liraya mal olan merkez, bilim kültürünün oluşmasını hedefliyor.

Kayseri Bilim Merkezi Müdürü Suat Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilim merkezinin yaklaşık 10 bin metrekaresi kapalı 55 bin metrekare alana kurulduğunu ve Anadolu’nun en kapsamlı bilim merkezi olduğunu söyledi.

Merkezin içinde kalıcı ve geçici sergi salonlarının, atölyelerin bulunduğunu anlatan Şahin, şu bilgileri verdi:

“109 koltuk kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük planetaryumuna sahibiz. Sergi alanlarımızda etkileşimli bilimsel sergi ürünlerimiz var. Bu ürünler katılımcıların bilimsel süreçleri daha iyi anlamalarına yardımcı oluyor. Dokunarak, deneyerek bilimsel sürecin nasıl gerçekleştiğini görebiliyorlar. Fen bilimleri, robotik ve sanat atölyemizde çeşitli yaş grupları için atölye çalışmaları yapılıyor. Ayrıca planetaryumumuzu sadece film gösterimi için kullanmıyoruz, iki tane astranom vasıtasıyla güneş sistemi ve uzayla ilgili eğitimler veriyoruz.”

Şahin, merkezden hafta içi okul gruplarının randevu alarak yararlanabildiklerini, hafta sonları da ailelerin merkezi bilim rehberleri eşliğinde gezebildiklerini belirtti. Şahin, “Ziyaretçilerimiz 2 yaşında da olabilir, 70 yaşında da. Hepsine özgü uygulamalarımız var. Buraya gelenler gündelik hayatta karşılaşıp nasıl olduğunu bilmedikleri bilimsel süreci birebir dokunarak deneyimleyerek, görerek, öğreniyorlar.” diye konuştu.

Öğrencilerin okulda aldıkları eğitimi bilim merkezinde gördükleriyle pekiştireceklerinin altını çizen Şahin, “Katılımcıların ufuklarını açmayı istiyoruz. Amacımız ziyaretçilerimizin buradaki bilimsel süreçleri ve ürünleri anladıktan sonra ileriye dönük olarak icat çıkarmalarına katkı sağlamak.” ifadelerini kullandı.

Suat Şahin, merkezde mekanik bilimin fikir babası olarak bilinen El Cezeri ile ilgili de bir sergi alanı bulunduğunu, burada El Cezeri’nin yaptığı tasarımlardan filli su saatinin birebir aynısının yer aldığını sözlerine ekledi.