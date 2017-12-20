Bu okulda 33 ikiz, bir üçüz öğrenci var
İzmir’in Buca ilçesindeki Makbule Süleyman Alkan Ortaokulunda tam 33 ikiz ve bir üçüz bulunuyor. Tek ve çift yumurta ikizlerinden oluşan 69 öğrenci, Guinness Rekorlar Kitabına girmek için başvuru yapmaya hazırlanıyor. İzmir’in Buca ilçesinde bulunan Makbule Süleyman Alkan Ortaokulunun, diğer okullardan en büyük farkı tam 33 ikiz ve bir üçüz öğrencinin eğitim görmesi.
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