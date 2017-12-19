Bu okulda 33 ikiz, bir üçüz öğrenci var
İzmir’in Buca ilçesinde bulunan Makbule Süleyman Alkan Ortaokulunun, diğer okullardan en büyük farkı tam 33 ikiz ve bir üçüz öğrencinin eğitim görmesi. Bin 400 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, çok sayıda ikiz ve üçüz öğrencinin bulunması dikkat çekerken, 69 öğrenci Guinnes Rekorlar Kitabına girmek için başvuru yapmaya hazırlandıklarını belirtti. Hep ikiz babası olmak istediğini belirten İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise İzmir’den bir okulun Guinness Rekorlar Kitabına girmesi için ellerinden gelen desteği ortaya koyacaklarını söyledi.
Kendilerine özgü tokalaşma
Okulda bir araya gelen ikiz ve üçüzler, ortaya renkli görüntüler çıkardı. Kimi, aralarında çok farklı bir bağ olduğunu belirtirken, kimi ise arada bir kıyafet yüzünden kavga etse de kısa sürede barıştıklarını söyledi. Kaan ve Yağız Demir isimli 5. sınıf öğrencisi ikizler ise kendilerine özgü tokalaşma hareketlerini sergiledi.
“İkiz babası olmak isterdim”
İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, “Allah hepsini ailelerine bağışlasın. Ben de ikiz babası olmayı isterdim ama 33 ikiz ve bir üçüz öğrencinin bulunduğu okulun yöneticisi olmak çok güzel. İkiz sahibi olmak içimde bir ukdeydi ama en azından ikizlere destek vermek adına Guinness Rekorlar Kitabına girmeleri için desteğimizi vereceğiz” dedi.
İkiz çocuklarını okuldan almaya gelen aileler ise okulda bu kadar çok ikiz ve üçüz öğrencinin bulunduğunu bilmediklerini, ikiz çocuk sahibi olmanın çok güzel bir duygu olduğunu kaydetti.
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