Bu otomobil 3 üniversiteliye mezar oldu

İzmir-Aydın otoyolunda otomobilin kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazada ölen gençlerin ailelerine ulaşan jandarma komutanı, ailelere sadece çocuklarının kaza yaptığını ve yoğun bakımda olduklarını söyleyebildi. Edinilen bilgiye göre, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde son sınıf öğrencisi olan 4 arkadaş, kiraladıkları 35 JJ 651 plakalı araç ile arkadaşlarını ziyaret etmek için Aydın’a doğru yola çıktı.