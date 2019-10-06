“Bu park, Japonya'daymış hissi uyandırıyor”
KONYA (AA) – ABDULLAH DOĞAN – Konya ile Japonya'nın Kyoto şehri arasında kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Japon Kyoto Parkı, şehrin turizmine önemli katkı sağlıyor.
Selçuklu ilçesi İstanbul Yolu üzerinde 2010'da hizmete açılan 36 bin metrekarelik Japon Kyoto Parkı, kent halkı ve çevre illerden gelen vatandaşların ilgisini çekiyor.
Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya ile Kyoto arasında kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla yaptırılan park, 4 bin metrekarelik göleti, Japon balıkları, mimarisine uygun peyzaj düzenlemeleriyle görenleri hayran bırakıyor.
Park, taş ve ahşap köprüleri, Japon bitkileriyle de dikkati çekiyor. Japon mimarisi tarzında yapılan ve açık büfe kahvaltı hizmeti verilen kafeterya ise özellikle hafta sonları yoğun ilgi görüyor.
Japon turistlerin de ilgi gösterdiği park, düğün çekimlerinin vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor.
Japon Kyoto Parkı'nda, Japon bahçesi, kameriyeler, seyir terasları, taş fenerler, küçük adalar, doğal tepeler de bulunuyor.
– "Bu park, Japonya'daymış hissi uyandırıyor"
Parkta çocuğuyla vakit geçiren Naci Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun zamandır buraya geldiğini söyledi.
Parkı oldukça güzel bulduğunu anlatan Sarı, şunları kaydetti:
"İnsanlar burada genelde fotoğraf çektiriyor. Bu park Japonya'daymış hissi uyandırıyor. Gelin ve damatları sıklıkla görüyoruz. Çok güzel, buraya arada geliyoruz. Balıkları çok ilginç, onları izlemek büyük keyif veriyor. Oğlumla buradayız. Burada vakit geçirmek çok keyifli. Daha önce görmediğim balık türlerini burada izliyoruz. Japon balıkları buraya bambaşka bir hava katıyor."
Parkta vaktini kitap okuyarak geçiren ortaokul öğrencisi Hatice Gülsüm ise sakinliğine hayran kaldığı yerde bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Buraya sıklıkla geliyoruz. Kahvaltı ve kitap okumak için geliyoruz. Buranın göletini çok seviyorum. Yapay da olsa bana huzur veriyor. Balıkları çok güzel." diye konuştu.
-
Demirkazık'ta kaybolan dağcılar bulundu
-
Niğde Barosu'ndan çocuklara kışlık giysi yardımı
-
Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı
-
GRAFİKLİ – 130 bin metal işçisinin sözleşme süreci başlıyor
-
AÜ'den “tiyatro oyunculuğu eğitimini güncelleyecek” festival
-
“Bu park, Japonya'daymış hissi uyandırıyor”
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.