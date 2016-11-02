Bu robot insan aklı ile yarışıyor

75. Yıl Mehmet Akif Ortaokulu 8. derslik öğrencisi Ali Baransel Oral, 3 sene önce başladığı robot tasarımını aha ileri seviyeye taşıdı. Oral, insanlar arasında zeka küpü olarak adlandırılan rubik küpünü saniyeler içerisinde çözen bir robot yaptı. Robotu idare eden programı da kendisi yazar öğrenci, çalışmalarını okuldaki teknoloji tasarım laboratuarında yapıyor. Sensörler vasıtası ile içine bırakılan karıştırılmış rubik küpünü 40 saniye içerisinde tamamlayarak eski haline getiren robot, görenleri şaşkına çeviriyor.

Hedefinin bu küpü 5 saniyenin aşağıda yapabilen diğer bir robot üretmek olduğunu dile getiren deha öğrenci, “Robot sensörler vasıtasıyla önce renkleri algılıyor. Peşinde oluşturacağı hamlelere karar veriyor. Bizim bozduğumuzun bütün tersini algılıyor. Ben robot tasarımları yapmayı çok seviyorum. Bu işi seven arkadaşlarımla da araştırmalar yapabilirim. 2 yıl önce katıldığım bir yarışmada derece yapmıştım. Mühendis olmak istiyorum. Mühendis olduğumda reel robot tasarımlarıyla uğraşmak istiyorum ” dedi.

Öğrencinin en büyük yardımcısı ise okulun teknoloji tasarım öğretmeni Hilal Yumuk. Öğrencisinin daha önce de zeki sedye adını verdiği bir robot tasarımı ile ödül aldığını anlatan Hilal Yumuk, “Ali bu tür çalışmaları yapmaya fazla hevesli. Ders aralarında ne zaman abes bir zaman bulsa soluğu laboratuarda alıyor. Ali’nin en mutlu olduğu anlar burada robot tasarımlarla uğraştığı saatler” diye konuştu.

Mektep idaresinin kendisine destek verdiğini bildiren Ali Baransel Oral, kendisine olanak tanınması halinde fazla daha ileri seviyede robot tasarımları yapabileceğini söyledi.