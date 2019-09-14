“Bu sürece gelene kadar çok sıkıntılar çektik”
KAYSERİ (AA) – Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, sendikanın 32 bin 500 üyesi olduğunu belirterek, "Bu sürece gelene kadar çok sıkıntılar çektik. Bundan 15 yıl önce birisi 'Herkes sendikalı olacak' dediğinde buna ne sizler ne bazı sendikalar inanırdı." dedi.
Öz Sağlık-İş Sendikası İl Başkanlığınca kentteki bir düğün salonunda düzenlenen etkinliğe katılan Sert, sağlık ve sosyal hizmet alanında 13 sendika bulunduğunu söyledi. Sendikalarının 2004 yılında kurulduğunu anlatan Sert, 32 bin 500 üyeleri olduğunu, bunların 18 binini kadınların oluşturduğunu aktardı.
Hem sağlık alanında hem de sosyal hizmetler alanında sendika hizmetlerinde etkin mücadelelerinin devam ettiğini vurgulayan Sert, şunları kaydetti:
"Kadın, engelli, kültür-sanat, gençlik komitelerimizi oluşturduk. Bu sürece gelene kadar çok sıkıntılar çektik. Bundan 15 yıl önce birisi 'Herkes sendikalı olacak' dediğinde buna ne sizler ne bazı sendikalar inanırdı. Ancak konfederasyon başkanımızın çizdiği bir süre var. 2008 yılında bir komisyon oluşturarak, 'Kamudaki taşeron yapılanma nedir, bunların sosyal hakları var mıdır, sorunları var mıdır?' diye bunun mücadelesini sürdürerek bir komite oluşturduk. Baktık ki izinleri yok, sosyal hakları yok, sosyal güvenceleri yok, her şey şirketin iki dudağının arasında. Her ihale döneminde bir sendrom yaşıyorlar. Bu ihalede 'Var mıyım, yok muyum?' diye herkes tedirgin. Bu hüznü hep beraber yaşadık, ne zaman sendikalı olduk işte o zamana kadar. Toplu sözleşmelerde tabii eksiklikler var, yanlışlıklar var ancak her şeye en baştan başladık."
İl Sağlık Müdürü Ramazan Benli ise sağlık çalışanlarının hak mücadelesinde yanlarında olduklarını ifade etti.
Sağlık hizmetlerinin birtakım çalışması olduğunun altını çizen Benli, sağlık alanında çalışanların hal ve tavırlarının bile tedavinin basamaklarından birini oluşturduğunu söyledi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer de kurumda çalışanların büyük fedakarlıklar gösterdiğini dile getirerek teşekkür etti.
Öz Sağlık-İş Sendikası İl Başkanı Emre Kocaman ise birlik ve bütünlük içinde kimseyi dışlamadan sendikal faaliyetlere devam edeceklerini vurguladı.
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