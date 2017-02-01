SİVAS (AA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor’un teknik direktörü Mesut Bakkal, takımının sezon sonunda Süper Lig’e çıkacağına inandığını belirtti.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bakkal, geçen hafta deplasmanda 1-0 mağlup oldukları Mersin İdmanyurdu maçında, rakiplerinin mücadelesine karşılık veremediklerini söyledi. Penaltıyı gole çevirmeleri durumunda sonucun farklı olabileceğini belirten Bakkal, ev sahibi ekibin kendilerinden daha iyi mücadele ettiğini kaydetti.

Kırmızı-beyazlı ekibin lig sonunda şampiyonluğa ulaşacağını savunan Bakkal, şöyle konuştu:

“Göreve geldiğim 6. haftadan itibaren futbolcuların 8 galibiyeti var. Bir mağlubiyette fırtına koparmanın anlamı olmadığını düşünüyorum. Sanki bir mağlubiyeti bekler gibi oyuncu grubunun üzerine gitmememiz gerekiyor. Rica ediyorum, hiç kimse ucuzculuk yapmasın.”

– “Kazanma coşkusuyla devam edeceğiz”

Bundan sonraki maçlara da kazanma hedefiyle çıkacaklarına dikkati çeken Bakkal, “Herkesin desteğine ve coşkusuna ihtiyacımız var çünkü arada 3 puan var. Kupada çeyrek finalde Tuzlaspor ile maçımız var, ona iddialı bir şekilde hazırlanıyoruz. Ondan sonra da bir seri yakalama peşindeyiz. Geldiğim gün de söyledim, bu takım ya çıkacak, ya çıkacak, bunu herkes böyle bilsin. Bu kaliteli kadro bunu gerçekleştirmek zorunda çünkü hiçbir eksiğimiz yok, her şeyimiz dört dörtlük. Bunu bir iş kazası olarak algılıyorum, öyle görüyorum, herkes de bu şekilde görmeli. Yolumuza hep beraber devam etmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Mesut Bakkal, futbolcularının şampiyonluk ipini göğüsleyecek kaliteye sahip olduğunu sözlerine ekledi.

– Tuzlaspor maçı hazırlıkları

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Tuzlaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde kulüp tesislerindeki kapalı sahada gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, kondisyon ve pas çalışması yaptı.

Sakatlıkları bulunan Ahmet Cebe ve Dejan Kelhar takımdan ayrı salonda çalıştı.