ESKİŞEHİR (AA) – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Son 25 yılda bir sürü sıkıntılı günleri biz atlattık. Bu tekerlek, bu tümsekte kalmaz. Bu tümseği aşacağız. Tümseği çıkarken biraz zorlanırız ama tümsekten inerken hızla ineriz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Eskişehir Sanayi Odası'nın (ESO) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir otelde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Eskişehir'in eğitimiyle, kültürüyle, sanayisiyle Anadolu'nun göz bebeği bir kent olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Tüm bunlara rağmen iş hayatında hem ayakta kalacaksın hem dereceye girip ödül alacaksın. Bu herkesin harcı değil. Bu nedenle buradaki müteşebbis dostlarımın hepsiyle iftihar ediyorum. Bizlerin sıkıntılı günleri oluyor mu? Oluyor. Son 25 yılda bir sürü sıkıntılı günleri biz atlattık. Bu tekerlek, bu tümsekte kalmaz. Bu tümseği aşacağız. Tümseği çıkarken biraz zorlanırız ama tümsekten inerken hızla ineriz." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberliğin muhafaza edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bunu yaparsak hep beraber kazanırız, yapamazsak kaybederiz. Birbirimizi ötekileştirmeyelim. Birbirimizi sevelim. Bizim bizden başka dostumuz yok. 2016 yılından bu yana görüyorsunuz, başımıza bir sürü hadise geldi. 15 Temmuz'da sokakta bu millet vardı. 80 milyon o gece sokaktaydı. Ama 'dost' dediğimiz kimse yoktu." ifadesini kullandı.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da Eskişehir'in tarih boyunca Anadolu'nun batıya açılan kapısı olduğuna değinerek, kentin bu özelliğinin sanayinin gelişmesine de önemli katkı sağladığını kaydetti.

Kentteki sanayinin ihracat oranının her geçen gün artış gösterdiğini anlatan Çakacak, "Eskişehir Sanayi Odasına üye kuruluşların ihracat tutarı 2 milyar doları aşmıştır. Gerek Sanayi Odası gerek Ticaret Odası gerek üniversiteler ve diğer tüm aktörlerin desteğiyle Eskişehir'in geleceği daha parlak olacaktır." şeklinde konuştu.

Etkinliğe, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı ile diğer ilgililer katıldı.