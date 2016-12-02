Bu yol başka bir yol!

Nilüfer ilçesindeki Sevgi Yolu rengarenk oldu. Nilüfer Belediyesi’nin yaptığı düzenlemeyle gökkuşağı renklerine boyanan Sevgi Yolu halkın büyük ilgisini çekiyor. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünden Nilüfer Belediyesi Insanlar Evi ile Cumhuriyet Meydanı’na uzanan 100 metrelik yürüyüş yolu, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından revize edildi. Yapılan düzenlemelerin gerisinde Sevgi Yolu adı verilen yürüyüş yolu, gökkuşağı renklerinin yanı sıra Nilüfer Belediyesi’ne ait turkuaz ve Bursaspor’un renkleri yeşil ve beyaz ile boyandı. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve eflatun renklerinin başat olduğu yolda manolya ağaçları ve çimlendirmelerle birlikte yapılan yakma da Nilüfer halkına farklı bir güzellik sunuyor. Vatandaşlardan büyük ilgi görebilen Sevgi Yolu’nda Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de öğle aralarında buluştuğu eşi Seden Bozbey ile neşeli yürüyüşler gerçekleştiriyor.

Sevginin herkes için en kıymetli his olduğunu açıklayan Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi olarak senelerdir hayatı sevgiye göre dizayn ettiklerini söyledi. Sevgi Yolu’nda gökkuşağı renklerinin yanı sıra Bursaspor’un renkleri olan yeşil ve beyaz ile Nilüfer Belediyesi’nin rengi turkuazın da kullanıldığını dile getiren Bozbey, “Tüm renkler dünyanın ne kadar hoş ve yaşanılası bir yer olduğunu gösteriyor. Bu renklerle biz beraberiz ve bütünüz. Bu yolu yapacağımız farklı uygulamalarla daha da güzelleştireceğiz. Ağaçlandırma çalışmalarıyla burası daha ayrı ışık halkası gelecek ve Bursa’da fazla konuşulan bir yol olacak” dedi

Uğur Uslubaş

