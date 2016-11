Bu yollara dikkat!

38. Vodafone İstanbul Maratonu’da en son geçen yarışmacının gerisinde kademeli olarak trafiğe açılacak yollar ile alternatif güzergahlar şöyle;

Eyüp’te kapanan yollar: Silahtarağa Caddesi (Alibeyköy istikameti kapatıldı), Bahariye Caddesi (Alibeyköy istikameti kapatıldı), Hz. Halid Bulvarı, Feshane önü, Yavedut Caddesi (Haliç Sahil yolu), D-100 Kuzey yol Haliç Köprü bağlantı yolu (Yavedut Caddesi Eyüp istikametine dönüş yapılmayacak, D-100 Güney yol Haliç Köprü temas yolu (Ayvansaray Caddesi Balat ve Eyüp istikametine dönüş yapılmayacak), Savaklar Caddesi.

Sürücüler Eyüp sınırları içerisinde alternatif olarak Rami Kışla Caddesi, Eyüp Sultan Bulvarı, Topçular Caddesi, Düğmeciler Caddesi, D-100 Kuzey Yol, D-100 Güney Yolu kullanabilecek.

Fatih’te kapanan yollar: Ayvansaray Caddesi ve Ayvansaray Caddesine alt cadde ve caddeler (Balat Sahil yolu), Mürselpaşa Caddesi ve Mürselpaşa Caddesine tabi cadde ve caddeler (Balat Sahil yolu), Abdülezelpaşa Caddesi ve Abdülezel Caddesine ast sokak ve caddeler (Balat Sahil yolu), Kadir Has Caddesi ve Kadir Has Caddesine tabi sokak ve caddeler (Balat Sahil yolu), Atatürk Bulvarı Unkapanı Köprüsü, Aksaray istikameti (Eminönü Ragıp Gümüşpala Caddesi istikametine dönüş yapılmayacak), Atatürk Bulvarı Unkapanı Köprüsü, Taksim istikameti (Eminönü Ragıp Gümüşpala Caddesi istikametine dönüş yapılmayacak), Atatürk Bulvarı Unkapanı Köprüsü, Taksim istikameti (Balat Sahil yolu Kadir Has Caddesi istikametine dönüş yapılmayacak), Atatürk Bulvarı Unkapanı Köprüsü, Aksaray istikameti (Balat Sahil yolu Kadir Has Caddesi istikametine dönüş yapılmayacak), Unkapanı Yenikapı arası Atatürk Bulvarı – Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Langa Sebze Bahçesi cadde, Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga cd sinden itibaren kapatılacak), Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Ragıp Gümüşpala Caddesine ast cadde ve caddeler (Eminönü Sahil yolu), Cemil Birsel Caddesi, Galata Köprüsü (İki yönü olan trafiğe kapatıldı.), Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu), Ankara Caddesi, Araba Vapurları girişleri, Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci – Bakırköy arası), Rauf Orbay Caddesi (Ataköy 1. Kısım Işıklardan İtibaren kapatıldı) Gülhane Parkı sahil daha alçak girişleri, Ayasofya Meydan, Alemdar Caddesi, Beygir Meydanı Caddesi, Divanyolu Caddesi, Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Çatladıkapı (Aksakal Cadde ve Ufak Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Kumkapı (Kumluk Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Kumkapı Balık Hali ve Balıkçılar Çarşısı.

Sürücüler Fatih sınırları içerisinde şu alternatif güzergahları kullanabilecek: Fevzipaşa Caddesi, Yavuz Selim Caddesi, Nevşehirli İbrahim Paşa Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler Caddesi, Kadırga Liman Caddesi, Türkeli Caddesi, Vatan Caddesi, Millet Caddesi.

Beyoğlu-Beşiktaş ilçe sınırlarında kapatılan yollar ise şöyle: Zincirlikuyu D-100 Kuzey Katılımı (Kuzeye mecburi yön yapılacak.), Metrobüs Durakları (Beşiktaş İstikameti), Atv Önü-Hoş Sohbet Sokak ve Civarı, Merkez Komutanlığı Işıklar, Opel Gerçek Önü, Sait Çiftci Köprü Katılımı (E-5 Güney Katılım), Sabancı Lisesi Önü, Yıldız Işıklar, Akdoğan Sokak Girişi, Usta Hamdibey Cadde, Bostancı Velı Sokak, Abbasağa Sokak, Hasfırın Sokak, Serencebey Sokak, Ortaköy Dönüşlerı, Beşiktaş Meydan, Vestel Işıklar, Palangalar Işıklar, Ortaköy Meydan, Kadırgalar Caddesı Toprak Yol Dönüşleri, Mete Kavşağı,Gümüş Sokak Başı ( Taksim), Gümüş Suyundan Toprak Yola İniş, Dolmabahce Işıklar, Kahve Dünyası Önü (Setüstü Gelışı), Akyol Cadde Başı, Meclis-i Mebusan Yokuşu Başı, Aydilimi Pastanesi Yanı, Kabataş Işıklar, Fındıklı Işıklar, Deniz Liman Çıkışı, Salı Pazarı Işıklar, Boğazkesen Cadde Gelişi, Boğazkesen Işıklar, Tophane Işıklar, Nargileciler Çıkışı, Revani Sokak Gelişi, Kemeraltı Işıklar, Karaköy Meydan, Perşembe Pazarı Işıklar, Azapkapıdan Tarlabaşına Zorunlu Güzergah, Kardeşim Cadde, Kasımpaşadan Tarlabaşına Mecbur Yön (Unkapanına cereyan verilmeyecek), Perşembe Pazarından Tarlabaşına Zoraki Yön (Unkapanına Eğilim Verilmeyecek), Şişhane Meydandan Bankalar Cadde Girişi, Tarlabaşından Perşembe Pazarına Giriş, Şişhane Işıklardan Kasımpaşaya zoraki istikamet, Kasımpaşadan Unkapanı Köprü Ayrımı, Perşembe Pazarından Unkapanı Köprü Ayrımı.

Alternatif yollar şöyle: Ortaköy İstikametinden gelenler – Eski Yıldız Caddesi Barbaros Bulvarına yönlendirilecek, Gümüşsuyu Caddesinden gelenler – Miralay Şefik Bey Sokaktan Divan Kavşağına yönlendirilecek, Mete Kavşağından Gelenler-Divan Kavşağına yönlendirilecek, Balmumcudan Gelenler-Merkez Komutanlığından Ters İstikamete Bitmiş Balmumcuya verilecek, Dolmabahçe ve Sütlüce Tünellerini kullanacak olanlar -Şişli Bomonti Akar Caddesine yönlendirilecek, Tarlabaşı Bulvarı ve Yedikuyular Caddesi trafiğe açık olacak.

Üsküdar-Ataşehir-Kadiköy ilçe sınırlarında kapatılan yollar şöyle: Kısıklı Caddesinden (Altunizade Köprü üstünden) D-100 kuzey-güney katılım, Kuşbakışı Caddesi Petrol-Meslek önünden D-100 Karayolu güney katılım, Mahir iz Caddesinden (Altunizade Köprü Üzerinden) D-100 kuzey-güney katılım, Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar önü D-100 güney-kuzey katılım, Beylerbeyinden Boğaziçi Köprüsü kuzeye katılım, D-100 Fenerbahçe ve Göztepe istikametinden gelip TEM ve Boğaziçi Köprüsü ayrımına katılım Noktaları, Batı Ataşehir Botanik Bahçesi’nden Rıdvan Dedeoğlu istikametine katılım, Kuzey Ataşehir’den Rıdvan Dedeoğlu’na katılım, Mustafa Kemal Köprü altından kuzeye katılım.

Çevre yolları yükümlülük alanı kapatilan yollar şöyle: Güney Zincirli Kuyu Ayrımı (Beşiktaş – Levent Ayrımı), Fenerbahçe Göztepe’den Gelip TEM ayrımına katılım (Göztepeden Gelip TEM E-5 Kuzey Ayrımı), Botanik Bahçesinden Rıdvan Dedeoğlu istikametine katılım (Kuzey Çamlıca Turnikelerden Geliş Koz Yatağı Ayrımı), FSM Turnikelereden Gelip 1.Çevre Yolu Ayrımı güneyden gelip kuzeye katılım, Mustafa Kemal köprü altından kuzeye katılım, Altunizade Köprü Altı Kahramanlar Koşusu’nun başladığı yer, Maraton ile Kahramanlar Koşusu arası, Park Girişi Maratonun Başladığı yer Park Çıkışı, Park Çıkışı Turnikler arası ve Kuzey Turnike Sahası.

Alternatif yollar:15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kullanacak bütün sürücüler bahse konu kapatma noktalarından en kısa güzergahtan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine yönlendirilecek.

