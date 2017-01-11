BÜ’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek bildirisi

YOZGAT (AA) – Yozgat Bozok Üniversitesi (BÜ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek bildirisi yayımladı.

Bozok Üniversitesi Senatosu yaptığı toplantıda, Türkiye’nin varlığına ve bütünlüğüne yönelik terör saldırılarını kınayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyen bildiri yayımladı.

Bildiride, milyonlarca mazluma yüreğini açan Türk milletinin, bomba patlamaları ve masum çığlıkları arasında kaybolan insanlığın yeniden yeşermesine önderlik edeceği vurgulandı.

Bildiride, “Adına FETÖ, PKK ya da DEAŞ ismi takılarak gerçekleştirilen bu saldırılarla onurumuzu çiğneyeceklerini zannedenler, bu milletin büyüyen bir dalga halinde istiklalini korumak için nasıl mücadele verdiğini göreceklerdir. İnanç ve özgürlüğünden daha kıymetli bir değer tanımayan bu millet, atalarının kanıyla yoğrulmuş ve bedeli ödenmiş vatan topraklarını savunmakta asla tereddüt etmeyecektir.” ifadeleri yer aldı.

Türk milletinin 15 Temmuz ve sonrasında üzerine düşeni büyük bir cesaretle ortaya koyduğu hatırlatılan bildiride, şunlar kaydedildi:

“Üzerimize salınan kara bulutların dağılması, önümüze konulan engellerin aşılması bizim azmimize ve kararlılığımıza bağlıdır. Bu uğurda millet olarak hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağımızı, hiçbir zorluktan yılmayacağımızı tüm dünyaya ilan ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, milletimizin şahsında temsil ettiği onurlu direnişini sahipleniyor, insani ve ahlaki duruşunu yürekten destekliyoruz. Bilimin ışığında topluma yol göstermeyi şiar edinmiş üniversiteler olarak ülkemizin içine atılmak istenen karanlığı görüyor ve bu karanlığı boğmak için var gücümüzle çalışacağımızı tüm dünyaya haykırıyoruz. Bozok Üniversitesi Senatosu olarak birlik ve dayanışma ruhuyla bu karanlık günleri geride bırakacağımıza, yarının bugünden daha aydınlık olacağına inancımız tamdır.”