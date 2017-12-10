Bugün Beşiktaş saldırısının yıl dönümü

Geçtiğimiz yıl 10 Aralık’ta Beşiktaş Vodafone Park Stadı çevresinde düzenlenen bombalı terör saldırısında 39’u emniyet mensubu 46 kişi şehit olmuştu. Bugün saldırının yıldönümünde dava süreci devam ediyor. Saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 10 sanık hakkında iddianame düzenlenmişti. İddianamede, sanıklardan Tufan B., Zeki Y., Reşit B. ve Sercan B.’nin “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve ayrı ayrı çeşitli suçlardan toplamda 3 bin 856 yıl 6 aydan 4 bin 929 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Sanıklardan Rıdvan D., Fırat K. Necip Y.’nin “suç örgütüne üye olma” ve “terör örgütü propagandası yapma” suçlarından toplamda 9 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapisleri istenen iddianamede, sanıklar Hikmet Ö. ve Zemirhan Y.’nin “suç örgütüne üye olma” suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla, Nazim B.’nin ise “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

İstanbul 29’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde 5 Kasım 2017 tarihinde görülen ilk duruşmada sanıklar savunma yapmak istememiş mahkeme heyeti şikayetçi ve mağdurların ifadelerini almıştı. Heyet, 7 Kasım’da ara kararını açıklayarak 7 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, haklarında adli kontrol kararı bulunan tutuksuz sanıklar Zemirhan Y., Rıdvan D. ile Nazim B.’nin de tutuklanmasına hükmetmişti. Davanın bir sonraki duruşması 26-27 Şubat 2018’de Bakırköy Adliyesindeki duruşma salonunda görülecek.

(Başak Akbulut/İHA)