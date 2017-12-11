Bugün hava nasıl olacak? 11 Aralık hava durumu | İstanbul’da yağmur yağacak mı?
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Samsun, Tokat, Ordu, Sivas ve Erzincan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Tokat çevrelerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığıdoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’de zaman zaman kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 12
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 15
İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 18
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 17
Adana: Parçalı ve az bulutlu 19
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 15
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 12
Erzurum: Parçalı, kuzeyi çok bulutlu -4
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 13
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