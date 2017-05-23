Bugün hava nasıl olacak? 5 günlük hava durumu raporu | 23 Mayıs 2017 Salı

Yağışların, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, öteki yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı varsayım ediliyor. Rüzgarın ise genel olarak güney ve güneybatı, batı bölgelerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bir Takım illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara:Parçalı ve fazla bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 17

İstanbul:Parçalı ve fazla bulutlu, bugün öğle saatlerine dek hafif sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Adana:Parçalı ve fazla bulutlu, bugün akşam saatlerine değin aralıklı sağanak ve gök şamatalı sağanak yağışlı 24

Antalya:Parçalı ve fazla bulutlu, bugün akşam saatlerine değin doğu ilçeleri hafif sağanak ve gök şamatacı sağanak yağışlı 28

Samsun:Parçalı ve fazla bulutlu, gidip gelen hafif sağanak yağışlı 16

Trabzon:Parçalı ve fazla bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışlar yerel olarak kaslı 15

Erzurum:Parçalı ve fazla bulutlu, kesik kesik sağanak yağışlı. Yağışlar lokal olarak kuvvetli 15

Diyarbakır:Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök şamatacı sağanak yağışlı. Yağışlar kuzey kesimlerinde yerel olarak kaslı 21

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