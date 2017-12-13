Bugün yurtta hava nasıl olacak? (13 Aralık Çarşamba)

Sabah ve gece saatlerinde Trakya, Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 14

İstanbul: Parçalı az bulutlu ve yer yer puslu 17

İzmir: Parçalı az bulutlu ve puslu 20

Adana: Parçalı ve az bulutlu 20

Antalya: Parçalı az bulutlu, iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis yer yer puslu 23

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 15

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 2

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 12

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