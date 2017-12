Buharkent’te deve güreşlerine büyük ilgi

Aydın’ın Buharkent ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen deve güreşlerini yaklaşık 15 bin kişi izledi. Deve geleneklerini sürdüren Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden gelen 150 civarında pehlivan deve kozlarını Buharkent arenasında paylaştı. Zaman zaman kaçan develerin heyecan kattığı güreşlerde vatandaşlar deve güreşlerini izlerken eğlenmeyi de ihmal etmediler. 7’den 70’e tüm güreş severlerle birlikte havanın da güzel olması ile hafta sonunu değerlendirmek isteyen binlerce kişi mangalını, etini, içeceğini kaparak güreş alanında hazırlanan römork ve kamyon kasalarında yerini aldı. Kimisi geleneksel telli çalgılardan olan cümbüş eşliğinde şarkı söyledi, kimisi de davul zurna eşliğinde zeybek oynadı. Binlerce vatandaş haftanın yorgunluğunu yılda bir yapılan deve güreşleri sayesinde attı.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol’un ev sahipliğinde yapılan güreşleri Buharkent Kaymakamı Cafer Kaymak, Van İpekyolu İlçe Kaymakamı Cemil Öztürk, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Aydın Eski Milletvekili Ali Gültekin Kılınç, Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, çevre ilçelerin belediye başkanları, ilçe protokol üyeleri ve çok sayıda davetli izledi. Değerleri 400 bin lirayı bulan develerin mücadelesini izleyen binlerce vatandaş hafta sonunu mutlu bir şekilde geçirdi.

Kupa güreşleri de yapıldı

Deve güreşinin en çok beklenen güreşleri arasında yer alan ve değerleri 400 bin liraya ulaşan develer arasında yapılan kupa güreşleri ise büyük ilgi gördü. Zorlu Enerji Kupası, Kaymakamlık Kupası, Belediye Başkanlığı Kupası, Esnaf Kefalet Başkanlığı Kupası, Ziraat Odası Başkanlığı Kupası ve Esnaf Sanatkarlar Odası Kupası adı altında yapılan güreşlerde mücadele eden deve sahiplerine kupaları protokol üyeleri tarafından verildi. Güreşlere Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinden toplam 150 deve katıldı.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, yaptığı konuşmada, “Zaman zaman ara verdiğimiz ancak modern güreş arenamızı tamamladıktan sonra her yıl düzenli olarak yapmaya gayret ettiğimiz bu yıl yapılan güreşlerimize Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinden toplam 150 deve geldi. Özellikle de deve güreşi yapılan, devecilik kültürünün yaygın olduğu bölgelerden, Antalya’dan, Çanakkale’den, Muğla’dan, Bodrum’dan, İzmir’den develerimiz geldi. Yörük kültürünün en önemli gelenekleri arasında yer alan deve güreşleri sayesinde halkımızla bir kez daha güzel bir günde kucaklaştık ve eğlendik. Buharkent halkının beklediği bir güreşti. Bu seneki güreşlerden elde edilen gelirle meslek yüksek okulumuzun eksiklerini gidereceğiz” dedi.

“Aramızdaki bağ çok güçlü”

Aydın’a komşu olan Denizli’nin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, her etkinlikte olduğu gibi deve güreşi şenliklerinde de Buharkent halkının yanında yer aldı. Başkan Zolan, “Buharkent bizim komşu ilçemiz. Her zaman bir ve beraberiz. Özellikle Buharkent Belediye Başkanımız Mehmet Erol ve Buharkentli kardeşlerimizle gönül birlikteliğimiz var. Buraya komşu ilişkileri çerçevesinde davet üzerine geldik. Buharkent’i çok seviyoruz. Böyle sosyal etkinlikler ve değerlerimize sahip çıkma adına da güzellikler yapmaya devam ediyor. Biz de komşu il Denizli olarak komşu ilçemiz Buharkent’in yanında olduk ve her zaman, da olmaya devam edeceğiz. Aydın’ımızla, Denizli’mizle, Buharkent’imizle, Sarayköy’ümüzle, herkes her yerde mutlu olsun istiyoruz. Onun için güzelliklerde ve zorluklarda bir araya geliyoruz. Komşuluk hukuku anlamında da Denizli, Buharkent’le böyle iç içe girmiş ve kaynaşmış durumda” dedi.

“Geleneklerimizi yaşatıyoruz”

Kısa bir süre önce Buharkent’te göreve başlayan Kaymakam Cafer Kaymak ise ilk kez deve güreşlerine katıldığını ve ev sahipliği yaptığını ifade ederek, “Gerçekten güzel bir etkinlik oldu. İlk kez katılmama rağmen geleneklerimizin ne kadar zengin olduğunu bir kez daha gördüm. Devecilik kültürü gibi çok değişik kültürel zenginliklerimiz ile bölgemiz oldukça zengin. Gelenekleri yaşatmak adına emeği geçen ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ali Soydemir