Bülent Uygun'un kümede kalacaklarına inancı tam

KAYSERİ (AA) – İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, bu sezon destan yazarak sarı-kırmızılı ekibi kümede tutacaklarını söyledi.

Uygun, Kayserispor'un kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenman sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe maçında büyük bir taraftar desteğiyle oynadıklarını belirterek, "Maçımıza gelen armanın aşığı 25 bin kişiye teşekkür ediyoruz. Başta başkanımız, belediye başkanımız, bakanlarımız olmak üzere galibiyetimizi onlara armağan ediyoruz. Camiamıza ilk galibiyetimiz hayırlı olsun." dedi.

Sezon başından bu yana takımın gerek mental gerekse psikolojik olarak çok zor süreçler geçirdiğinin altını çizen Uygun, şöyle konuştu:

"Biz 3 gün içinde bu havayı ortadan kaldırmak için bir bakıma mental antrenmanlar yaparak durumu değiştirmeye çalıştık. Başarılı olduğumuzu da düşünüyoruz. Çok önemli bir takıma karşı çok da güzel oynayarak, pozisyon vermeyerek kazanmayı başardık. Futbolcu kardeşlerimi öpüyorum. Bizim öncelikle taraftarımızın desteğine mutlaka ihtiyacımız var. Şimdi Ankara'ya maça gideceğiz, bu süreçte taktiksel olarak hazırlıklarımız devam edecek. Milli maç arasını da en iyi şekilde değerlendirerek bazı eksikliklerimizi tamamlayacağız. Bu arada da inşallah ekonomik olarak o destekler sağlanmış olur. Bu sezon destan yazarak Kayserispor'u kümede tutacağız."

Uygun, daha önce de küme düşme tehlikesi geçiren takımlarda görev aldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Şampiyon olan takımların puan ortalaması 2,1. Hatta ortalama 2 puanla şampiyon olan takımlar bile var. Ben ortalama 2,1 puan başarısı göstermiş bir teknik adamım. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ı uzun zaman yenemiyoruz. Çünkü Anadolu takımısınız, sorunlu bir takımdasınız ve bunu başarmak zor oluyor. Algı yönetmeye çalışan bir zihniyet var. Sosyal medya ortaya çıktığından bu yana tweeti olan tweet atıyor, olmayan trip atıyor. Çünkü bunu seven bir milletiz, bundan besleniyoruz, tarzımız bu oldu maalesef."

Bülent Uygun, Fenerbahçe maçında sakatlanan Dja Djedje ve Benoit Poulain'in durumlarıyla ilgili ise "Sakat oyuncularımız var. Önümüzdeki maça yetişebilirler mi ben de bilmiyorum ama onların yerine oynayacak çok kaliteli arkadaşlarımız da var. İnşallah onları aratmayacaklardır." ifadelerini kullandı.

– Antrenman

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 11. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-kırmızılı oyuncular, daha sonra sahada kurulan istasyonlarda koordinasyon çalışması yaptı.

Antrenman; pas, yarı sahada çift kale maç ve taktik çalışmayla sona erdi.