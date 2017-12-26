Bulgaristan Türkleri, şehitlerini andı
Bulgaristan’da 1989 yılında devrilen eski komünist rejimin Türk ve Müslümanlara karşı giriştiği silah zoruyla asimilasyon uygulamalarında hayatını kaybedenlerin anısına tören düzenlendi. Tören, 18 aylıkken, 26 Aralık 1984 tarihinde annesinin kucağında öldürülen Türkan bebeğin anısına yaptırılan Türkan Çeşme’de gerçekleştirildi.
Kırcaali’nin Yurtçular köyünde bulunan Türkan Çeşme Anıtı’nda toplanan binlerce Bulgaristan Türkü, 33 yıl önce öldürülen Türkler için dualar okudu. Anma törenine, Bulgaristan’daki Türklerin kurduğu siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin üyelerinin yanı sıra Türkiye ve Yunanistan’dan çok sayıda misafir katıldı.
Törende yapılan konuşmalarda komünist iktidarı döneminde ülkedeki Türklere karşı uygulanan silah zoruyla asimilasyon ve baskıların bir daha yaşanmaması dileklerinde bulunuldu.
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