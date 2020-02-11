“Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi” filmi görme engelli çocuklarla buluşturuldu

ANKARA (AA) – Turkcell, sesli betimleme teknolojisi yardımıyla "Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi" filmini görme engelli çocuklar ile buluşturdu.

Turkcell'in görme engellilerin sosyal hayata daha aktif ve bağımsız katılmalarını amaçlayan "Turkcell Hayal Ortağım" uygulamasıyla gerçekleştirdiği etkinlikler devam ediyor.

Şirketin, Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde gerçekleştirdiği "Engelsiz Eğitim" projesi kapsamında Ankara'da eğitim gören 20 görme engelli çocuk, CGV Mars Cinema Group'un desteğiyle sinema heyecanı yaşadı.

Bu kapsamda şirket, "Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi" filmini Cinemaximum Atakule'de sesli betimleme özelliği ile görme engelli çocuklarla buluşturdu.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, etkinlikte yaptığı konuşmada, teknolojinin sadece ticari amaçlar için değil, aynı zamanda iyilik tohumları ekmek için de var olduğunu söyledi.

Yiş, Turkcell olarak birçok sosyal sorumluluk projesi yürüttüklerini anlatarak, "Sosyal bariyerleri tek tek hep beraber kıracağız. Görmemek sinemaya gelmemeye hiçbir zaman engel değil. Bugün de herkese gösterdik." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin toplamda 11 şehirde gerçekleştirileceğini aktaran Yiş, yönetmenlik konusunda da eğitimlere başlayacaklarını dile getirdi.

CGV Mars Media Genel Müdürü Nurdan Ulu Horozoğlu da sadece sinema endüstrisinin gelişimi için değil, sinema kültürünün toplumun tüm kesimleri tarafından benimsenmesini sağlamak için çaba gösterdiklerini vurguladı. Horozoğlu, "Bu teknolojiyle salonlarımızda görme engelli çocuklarımızı ağırlayabilecek, sinema keyfine ortak olacağız. Biz bir adım attık, devamı için tüm sektör paydaşlarımızı görme engelliler için iş birliğine davet ediyoruz." diye konuştu.

– "Turkcell Hayal Ortağım" uygulaması

Hiçbir ekstra donanım veya yazılıma gerek olmadan, sinemada Turkcell Hayal Ortağım üzerinden filmlerin sesli betimlemeleri dinlenebiliyor. Bu sayede görme engelliler vizyondaki filmleri hiçbir görsel ayrıntıyı kaçırmadan takip edebiliyor.