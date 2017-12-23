Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Filistinli kardeşlerimizin kanını dökmek için fırsat kollayanlar şahsım ve ülkemizle ilgili beyanlarda bulunuyorlar. Herhalde birileri gibi tehditler ve iftiralar karşısında geri adım atacağımızı teslimiyet göstereceğimizi düşünüyorlar. Bunlar bizi hiç tanımıyorlar” dedi.