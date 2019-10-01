Bünyan'da itfaiye ekipleri yangın tatbikatı yaptı
KAYSERİ (AA) – Kayseri'nin Bünyan ilçesinde itfaiye ekipleri ve itfaiyecilik bölümü öğrencileri, yangın tatbikatı gerçekleştirdi.
Bünyan Meslek Yüksekokulu ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği, çıkan bir yangına itfaiye ekipleri sevk edildi.
Öğrenciler binanın içinde mahsur kalan yaralıları kucaklarında ve sedye yardımıyla kurtardı. Daha sonra itfaiyecilik bölümü öğrencileri binada kalan yaralı arkadaşlarını pencereden ip ve sedye yardımıyla tahliye etti. Öğrencilere daha sonra mutfak ve mutfak tüpünde çıkan yangını söndürmeye çalıştı.
Tatbikatı, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Kayseri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Kayseri Büyükşehir belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, Meslek Yüksekokulu Müdürü Emre Baraz da takip etti.
-
“Türk milleti Doğu Türkistan'ın gerçek sahibidir”
-
Bünyan'da itfaiye ekipleri yangın tatbikatı yaptı
-
Konya'da tuzakla keklik avına ceza
-
BEE'O inovatif ve ödüllü ürünler üretiyor
-
Anneler için “Emzirme Danışmanlık Timi” geliyor
-
Hadim'de TYP kuraları çekildi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.