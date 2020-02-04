Bünyan'da “Sürü Yönetimi Elemanı Kursu” ilgi görüyor
KAYSERİ (AA) – Kayseri'nin Bünyan ilçesinde çiftçilere yönelik düzenlenen "Sürü Yönetimi Elemanı Kursu" ilgi görüyor.
Bünyan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle "Çoban İstihdam Desteği"nden yararlanmak isteyenler çiftçiler için düzenlenen kursa 60 kişi katılıyor.
Kadın çiftçilerin de ilgi gösterdiği ve 19 Şubat'ta sona erecek kursta, 104 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim verilecek.
Halk Eğitimi Merkezi kurs sorumlusu Mahmut Doğan Özmen, Bünyan ilçesinde küçükbaş hayvan besiciliğinin önemli bir geçim kaynağı olduğunu belirterek, bu yüzden kursların yoğun ilgi gördüğünü söyledi.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Utku da kursu başarıyla tamamlayarak belge alan ve Çoban İstihdam Desteği şartlarını yerine getiren kursiyerlere, Tarım ve Orman Bakanlığınca 5 bin lira hibe verileceğini kaydetti.
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