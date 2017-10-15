Burçep’ten baz istasyonu tepkisi

Cuma Pazarında, imza kampanyası başlatan Burçep yöneticileri, bir günde bine yakın imza topladı.

Bahçelievler Mahallesinde basın açıklaması yapan Burçep sözcüsü Avukat Filiz Ebedi, ”Bahçelievler Mahallesi 2803 sokak üstünde yer alan bir apartmanın teras katına yerleştirilmiş olan baz istasyonunun kaldırılmasını talep ediyoruz. Baz istasyonuna komşu olan sokak sakinlerinden kanser hastalığına yakalananların olması, hepimizi geleceğimiz ve sağlığımız açısından endişelendirdi. Uzun vakit radyasyona maruz kalmanın kanser ilk olarak elde etmek üzere pek fazla sağlık durumu sorununa neden olduğu bilimsel bir gerçektir. Mahallemizde, evlerin, iş yerlerinin bu dek yakınında su deposu görünümü ile kamufle edilmiş olan baz istasyonu bulunması bizleri tedirgin etmektedir. Halkın sağlığını tehdit eden baz istasyonunun bir an önce kaldırılmasını istek ediyoruz” dedi.

Fatma Talay